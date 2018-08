Els veïns a favor d'una AP-7 gratuïta volen ocupar la Delegació de la Generalitat

La reunió d’ahir entre els representants del moviment veïnal per una AP-7 gratuïta i la Delegació de la Generalitat a les Terres de l’Ebre no només no va acabar amb un acord sinó que els representants del moviment van comunicar la seva intenció d’ocupar la seu de la Delegació, al Palau Abària de Tortosa.

Els col·lectius consideren massa perillosa, pels trams llargs, l’N-340, lloc freqüent d’accidents, i reclamen que l’AP-7 sigui totalment gratuïta per evitar riscos. El govern espanyol, de moment, només s’havia compromès a bonificar els camions i els veïns de les comarques tarragonines, però no ha posat cap data per a l’aprovació de la mesura, que s'ha de produir al consell de ministres. No seria, en qualsevol cas, una opció vàlida per als veïns organitzats, que ho consideren “una falsedat”, reclamen una gratuïtat “per a tothom” i “sense distinció de mesures i volums”, en paraules d’un dels portaveus, Llorenç Navarro.

L’ocupació de la seu, encara per confirmar al tancament d’aquesta edició, arriba només un dia després que el conseller de Territori, Damià Calvet, exigís a l’Estat “que aprovi les bonificacions que permetin d’una vegada per totes treure els camions de l’N-340”, tal com s'havia acordat.