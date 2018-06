El sou dels treballadors municipals de Barcelona augmentarà un 3% anual

Després de mesos de negociació i un esprint final de 20 hores de reunió, l'Ajuntament i els sindicats UGT, Comissions Obreres i Sapol han arribat a un acord per millorar les condicions dels treballadors municipals, que cobraran un 3% més cada any. L'augment es farà efectiu encara aquest any amb caràcter retroactiu per al 2017 i tindrà continuïtat fins a l'any 2020, segons ha explicat el regidor de Presidència, Eloi Badia.

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha volgut "felicitar" els treballadors i sindicats per aquest preacord que afecta més de 8.000 treballadors municipals, segons ha dit ella mateixa. "Per primera vegada hem signat un molt bon conveni amb tres sindicats i per primera vegada en 10 anys el millorem, perquè creiem en els serveis públics i, per reforçar-los, hem de reforçar també els seus treballadors", ha afegit Colau.

El regidor de Presidència, Eloi Badia, ha especificat també millores com l'ampliació del permís de paternitat de quatre a sis setmanes i la possibilitat de reducció de jornada per als treballadors que tinguin familiars amb dependència o necessitat de cures.