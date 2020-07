Activitats culturals prohibides però rigorosament tolerades a Barcelona

A les 18.12 h d’ahir un correu electrònic del Cruïlla XXS va avisar que el concert de Quico Pi de la Serra als jardins del TNC se celebraria tal com estava previst. I així va ser. A aquella hora encara no havia començat la reunió del Consell Assessor Metropolità Covid-19, publicitat com a Procicat Metropolità. Entre altres coses, havia de decidir quines activitats culturals es podran celebrar tot i estar prohibides. Ningú va dir que seria fàcil entendre la represa. Les mesures aprovades divendres per la Generalitat i ratificades pel jutge inclouen aquesta possibilitat: si un ajuntament avala una activitat cultural, es podrà fer si les autoritats sanitàries no hi posen cap pega. Aquest és l’esperit. Ahir, però, no es va prendre cap decisió, i la sensació d’incertesa va ser aclaparadora. Era totalment legítim preguntar-se per què les diferents administracions representades al Procicat no havien previst aquest supòsit dijous. En qualsevol cas, ahir estava prohibida qualsevol activitat cultural que se celebrés en els municipis afectats per les mesures restrictives. I tanmateix se’n van fer unes quantes.

A les 19.45 h el Cruïlla va confirmar a l’ARA que mantenia tota la programació prevista per dissabte, tant en els espais a l’aire lliure com al Teatre Victòria. Tres minuts després el Fes Pedralbes va explicar que sí, que es faria el concert de l’Orquestra Simfònica del Gran Teatre del Liceu. El mateix camí van seguir el cicle Sala Barcelona al castell de Montjuïc i el Festival Grec, tots dos organitzats per l’Ajuntament de Barcelona. És a dir, tot prohibit sobre el paper però rigorosament tolerat.

El propòsit d’aquests quatre cicles i festivals és seguir amb tota l’activitat prevista, o gairebé, perquè la Filmoteca sí que ha tancat la porta, amb la qual cosa el Grec perd el cicle sobre Carlos Reygadas. També perd els concerts al Jamboree, perquè la sala ha abaixat la persiana fins a nou avís. La proposta de l’Ajuntament és que el Teatre Grec, el Mercat de les Flors, el Teatre Lliure i el TNC segueixin oberts.

D’altres propostes culturals van prendre la decisió d’aturar l’activitat, sobretot les que es feien en espais tancats, com els cinemes. En l’àmbit musical, a més del Jamboree, la sala Upload també va anul·lar els concerts, i el cicle les Nits del Fòrum, organitzat pel Primavera Sound es va desmarcar de les altres programacions i va anunciar a primera hora de la tarda que suspenia tots els concerts fins al 21 de juliol. “No volem que ningú se senti insegur per participar en un concert a l’aire lliure, encara que es faci d’acord amb les mesures exigides per les autoritats sanitàries i administratives i de moment no s’hagi notificat cap focus [de contagi] en un esdeveniment d’aquestes característiques. Per aquest motiu i a l’espera d’un marc de limitacions i recomanacions més ferm i definit per a tothom, aturem l’activitat per voluntat pròpia fins al 31 de juliol”, va ser l’explicació del Primavera Sound. La incertesa continua, esclar.