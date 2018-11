Afers Socials ja ha gastat 29 M€ del fons de reserva per la crisi dels MENA

La conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies ha hagut de recórrer fins a tres vegades al fons de contingència dels pressupostos en els últims quatre mesos per poder fer front a la gestió de la crisi dels menors estrangers no acompanyats, més coneguts com a MENA. Segons admet el conseller Chakir El Homrani a l’ARA, el consell de govern ha aprovat aquest dimarts destinar una partida de 13 milions d’euros d’aquest fons de reserva per a emergències al seu departament. “Són diners que calen per donar resposta a aquesta realitat”, reconeix El Homrani.

No és la primera vegada que la conselleria ha de recórrer a la guardiola per gestionar l’allau d’arribades de menors estrangers, però sí que es tracta de l’import més alt. Al juliol se’n van estirar 5 milions, al setembre 10 i ara al novembre 14 més. En total, 29 milions d’euros -dels 330 amb què està dotat el fons- que s’han afegit al pressupost del departament i que ja estan “gastats”, segons asseguren fonts de la conselleria.

La xifra de diners que necessita El Homrani per fer front a aquesta crisi contrasta amb la partida de només 2 milions d’euros que l’Estat va preveure, la setmana passada, per a Catalunya. En aquell moment el conseller ja va assegurar que el repartiment del govern espanyol és “una broma de mal gust” que no es correspon amb la realitat del volum de menors estrangers tutelats a Catalunya. “Dels 38 milions previstos pel govern estatal van decidir donar-ne 26 a Andalusia; la segona comunitat era el País Basc, amb 2,6 milions, i després nosaltres, amb dos milions. Crec que es veu clarament: 26 i 2”, insistia ahir el conseller.

El Homrani manté que el càlcul “no és just” i assegura que ha discutit personalment aquesta qüestió amb la seva homòloga a Madrid. “Qui té aquests nois al sistema de protecció? -es questiona el conseller-. El ministeri compta les arribades i nosaltres defensem que es tingui en compte quants joves té cada comunitat al seu sistema”. I afegeix: “Andalusia té uns 6.000 joves i Catalunya gairebé 3.000”, apunta.

El titular d’Afers Socials ja va recordar la setmana passada que els dos milions previstos per l’Estat a Catalunya “són benvinguts”, però que no trauran “de cap dificultat”. Ahir El Homrani va afegir: “Encara que ens donessin la meitat que a Andalusia, és a dir, 13 milions, no n’hi hauria prou per fer front a la situació”.

En l’últim any la conselleria ja ha hagut d’afegir 68 milions d’euros més al seu pressupost per garantir el sistema de protecció d’aquests menors. Les xifres no quadren i la Generalitat assenyala directament a l’Estat: assegura que fins i tot alguns membres de l’executiu, concretament del ministeri de Sanitat, veuen les mancances del sistema i admeten que el decret de la setmana passada és “una mesura d’emergència que s’haurà de millorar”.