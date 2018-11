Així és el projecte immobiliari que amenaça les casetes de Gràcia

28 pisos de tres mides diferents. Uns, d'uns 48 metres quadrats i dues habitacions; uns altres, més grans, de fins a 66 metres i amb tres habitacions, i uns altres, de mida intermèdia, però amb dues habitacions. Tres plantes amb habitatges, una coberta i un aparcament subterrani amb capacitat per a 42 cotxes i 14 motos. És, a grans trets, el projecte que vol transformar les dues casetes històriques del carrer Encarnació, a Gràcia, la defensa de les quals ha generat un motí veïnal al barri. Això es desprèn del projecte bàsic de la iniciativa al qual ha tingut accés l'ARA i que mostra com la idea és prescindir dels jardins davanters que caracteritzen aquestes finques i fer que la construcció s'aixequi arran de la vorera. Contempla un espai interior ajardinat, al qual es podria accedir des de l'escala. El projecte posa en dubte la continuïtat d'una alzina bicentenària, que és un dels elements que més ha indignat els veïns. La mobilització per evitar els enderrocs va començar divendres a primera hora del matí i s'ha mantingut viva des de llavors.

La propietat, Encarnación Invest, SL, es va reunir amb representants de l'Ajuntament, que busca la manera que s'avingui a modificar el projecte per preservar l'essència dels casalots. "L'objectiu és posar sobre la taula altres projectes urbanístics" que permetin "conservar el patrimoni i l'alzina", resumia ahir el regidor de Gràcia, Eloi Badia. La immobiliària que gestiona l'espai l'ha creat expressament la família propietària de les cases per tal de construir-hi pisos començant les obres des de zero vist l'elevat cost que, diuen, hauria suposat rehabilitar els casalots. De moment, consistori i propietat s'han donat un tems, en què ni s'enderroca ni es tala, per intentar trobar una solució.

540x306 La façana interior dels pisos La façana interior dels pisos

El projecte dels nous pisos l'ha dissenyat l'estudi Pinearq. La construcció, que afecta els números 13-15 i 17 del carrer Encarnació, ha quedat, de moment, paralitzada, tot i que compta amb els permisos per tirar endavant. El despatx d'arquitectes ha declinat fer declaracions a aquest diari.

Pròximes reunions per acostar posicions

Després de la protesta veïnal de la setmana passada, ahir l'Ajuntament de Barcelona es va reunir per separat amb els propietaris dels immobles i amb els veïns. Després d'escoltar les seves posicions, el consistori barceloní va acordar parar temporalment l'enderroc de les dues cases centenàries i també la tala de l'alzina que hi ha en aquest terreny i que té més de 200 anys.

D'entrada, però, les posicions continuen allunyades, ja que els veïns, ara per ara, continuen demanant que les dues cases es transformin en equipaments per al barri, però mantenint el patrimoni que suposen els dos immobles i l'alzina que hi ha plantada en aquest espai. El projecte de la propietat, però, no contempla aquesta possibilitat, sinó que el seu objectiu és convertir-ho en un edifici de 28 pisos. Segons Badia, en la reunió d'ahir la propietat els va traslladar que les dues cases estaven en molt mal estat, que no tenien fons per rehabilitar-les i que, per això, van optar per tirar endavant un projecte urbanístic alternatiu.

L'Ajuntament creu que una possible sortida per desencallar el conflicte seria que alguns dels pisos que s'hi volen construir es destinessin a lloguer social. Les dues cases no estan catalogades com a edificis històrics i, segons Badia, ara ja no es pot fer retroactivament. De tota manera, creu que s'hauria de revisar tota la catalogació existent a Gràcia, perquè no es fa des del 1987. A més, va insistir que la propietat té totes les llicències en regla per tirar endavant les obres, però està disposada a reunir-se amb els veïns per acostar posicions. Amb tot, demanen que la situació es desencalli com més aviat millor.

De moment, els veïns han demanat l'expedient complet del projecte per tal d'analitzar-lo a fons, perquè asseguren haver detectat algunes irregularitats. Aquest dijous han convocat una altra assemblea per abordar el tema. De tota manera, avisen que continuaran amb les seves accions durant la setmana i també els caps de setmana.