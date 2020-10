Barcelona urgeix a desencallar l'ampliació del Clínic i la situa a l'illa de l'Escola Industrial

Barcelona considera urgent desbloquejar l'ampliació de l'Hospital Clínic, pendent des de fa més d'una dècada i que s'ha dibuixat en diferents ubicacions. La crisi sanitària ha fet més evident les mancances físiques de l'actual edifici de l'hospital, a l'Esquerra de l'Eixample, i avui el ple ha aprovat una proposició de Junts per Catalunya per crear un espai de treball amb totes les parts afectades per desencallar duna vegada per totes aquest projecte i que el futur edifici no marxi del barri. La regidora de Salut del consistori, Gemma Tarafa, ha explicat que ja s'han fet passos importants per garantir aquesta ampliació i que tots els estudis indiquen que l'illa de cases on hi ha l'Escola Industrial és la més adequada per acollir el nou Clínic.

Segons Tarafa, a les reunions que el govern municipal ha mantingut amb l'hospital i la Generalitat ja s'ha acordat que el Clínic no pot deixar de ser l'hospital de referència de l'Eixample i que, per tant, es descarten d'entrada possibles emplaçaments fora del barri. L'operació a l'Escola Industrial implicaria també la Diputació de Barcelona, que és la propietària de l'espai. "Ja s'ha treballat per avançar en la viabilitat d'aquest espai", ha dit la regidora, que ha donat suport a la proposta del nou espai de treball. Aquesta iniciativa busca emular la que es va crear per acordar la gran reforma de la plaça de les Glòries, el Compromís per Glòries, on també hi havia representades les quatre associacions de veïns de la zona per aconseguir un gran consens en la reforma.

Ara aquest Compromís pel Clínic, que ha aconseguit el suport de totes les forces del ple, haurà de reunir representats de l'hospital, de totes les administracions implicades, dels col·legis professionals sanitaris, de les associacions veïnals i d'entitats de l'Esquerra de l'Eixample i dels grups polítics municipals. Aquestes últimes setmanes ja ha ha nascut una plataforma veïnal, sorgida, precisament, per defensar el patrimoni arquitectònic de l'edifici de l'Escola Industrial davant de la possible ampliació del Clínic. Demanen que l'edifici sigui catalogat com a bé cultural d'interès nacional, garantir que l'espai continua obert al barri i que conservi els usos docents i esportius actuals. Per això insten a estudiar bé totes les alternatives d'ubicació del Clínic.

Fonts de l'hospital remarquen que es necessita una nova ubicació perquè l'edifici actual és "antic, impossible de fer més gran i amb moltes ineficiències", i assenyalen l'Escola Industrial com a "projecte de futur".

En el ple d'aquest divendres tots els grups han coincidit a remarcar la urgència de l'ampliació per garantir un bon futur per al Clínic. "Ha arribat un moment en què l'hospital està al límit i té grans deficiències", ha dit Elsa Artadi, de JxCat, que s'ha mostrat convençuda que la ciutat necessita "un Clínic més gran". També ERC ha considerat que és una operació "cabdal" per a la ciutat, que fa massa temps que s'arrossega, i que ha tingut sobre la taula ubicacions ara descartades com l'antiga caserna de bombers al carrer Provença.

Defensa patrimonial

Cs i Barcelona pel Canvi, tot i sumar-se a la proposta de l'espai de treball, han demanat a JxCat que garanteixi que Generalitat i Diputació tenen pressupost i estan disposats a tirar endavant el projecte. I el PP ha recordat que hi ha institucions com el Col·legi d'Arquitectes que alerten del possible dany patrimonial a l'Escola Industrial.

El ple també ha donat llum verda, en aquest cas a proposta d'ERC, a un altre compromís: el que ha de servir per donar un impuls a la zona del Besòs-Maresme. El projecte, en aquest cas, ha d'incloure actuacions urbanístiques, socials, mediambientals, de mobilitat i de seguretat per a un període de 15 anys.