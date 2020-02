Ultimàtum a Airbnb i a altres plataformes que publiciten pisos turístics il·legals

L'Ajuntament de Barcelona ha donat aquest dimarts un ultimàtum a les plataformes de lloguer d'allotjaments turístics per publicitar pisos sense llicència i cometre altres "incompliments". Així ho ha explicat la tinenta d'alcaldia Janet Sanz després de reunir-se amb representants d'Airbnb, Booking, Homeaway i Apartur, a qui l'Ajuntament ha donat un mes i mig de marge i ha amenaçat amb endurir les sancions i tenir en compte els seus incompliments en regulacions futures. Si d'aquí a un mes i mig la resposta de les plataformes no satisfà l'Ajuntament, el consistori podria ser "més contundent" en l'aplicació de multes.

"Han de decidir si donen cobertura a la il·legalitat o no", ha assegurat la tinenta, que ha exigit un compromís "ferm" per part de les plataformes digitals. "Si només hi ha 9.600 llicències de pisos sencers a la ciutat de Barcelona, només es poden publicitar aquestes. Per tant, ha de ser senzill", ha afirmat. Sanz ha explicat que hi ha "diferents graus d'incompliments" de les plataformes, però no ha volgut concretar quines incompleixen més o menys i s'ha limitat a dir que cap compleix al 100% els protocols interns acordats amb el consistori després de mesos de treball.

Els incompliments, ha dit, van des de publicitar pisos il·legals, no facilitar als serveis d'inspecció municipals la informació que se'ls demana o trigar mesos a retirar l'anunci d'un apartament sense llicència turística. "No tolerarem cap incompliment més", ha dit Sanz en relació amb els protocols però també amb la llei. "D'entrada, no poden deixar publicitar pisos turístics il·legals que no tinguin número de registre o llicència real", ha insistit sobre les plataformes.

Per tot plegat, el consistori ha exigit a les plataformes "compromís" i ha suggerit que treballin juntes, si cal, en un registre d'anunciants que impedeixi publicitar pisos il·legals. El missatge, ha remarcat Sanz, és "d'esgotament" per part del consistori davant els incompliments reiterats. Fins i tot ha dit que algunes plataformes "donen cobertura a anuncis il·legals que amaguen darrere grups organitzats amb pràctiques mafioses".

Al seu torn, el regidor de Turisme, Xavier Marcé, ha destacat que la insistència del consistori per capgirar la situació també té a veure amb el fet que hi ha una part del sector turístic que sí que compleix la legalitat. "Hem de combatre aquells elements que perjudiquen la seva imatge", ha afirmat.

Fa prop de quatre anys, l'Ajuntament ja va multar amb 600.000 euros els portals Airbnb i Homeaway per publicitar pisos turístics sense llicència. L'Ajuntament va decidir imposar a les dues empreses la sanció més greu prevista per la llei tenint en compte que mantenien 5.500 anuncis de pisos turístics il·legals, tot i que ja els havien multat amb 30.000 euros uns mesos abans.

Segons dades facilitades per l'Ajuntament, fins ara s'han obert més de 16.000 expedients per possible activitat il·legal i s'ha ordenat el cessament de l'activitat en 6.300 d'aquests casos. Prop del 50% ja han deixat de fer l'activitat. D'altra banda, també s'han obert 8.000 expedients sancionadors i s'han executat 430 precintes.

En aquest context, Sanz ha remarcat la tasca dels serveis d'inspecció municipal i la importància de la taula de diàleg amb les plataformes digitals. "Ha de ser una lluita compartida i tothom se n'ha de fer corresponsable", ha assegurat, demanant-los ser "contundents".