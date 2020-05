El Govern crea una línia d'ajudes de fins a 750 euros per pagar el lloguer

La Generalitat ha aprovat una nova línia d'ajuts per pagar el lloguer destinats a les famílies que estiguin a l'atur, afectades per un expedient de regulació temporal de l'ocupació (ERTO) o que hagin reduït la jornada laboral i, per tant, hagin patit una pèrdua d'ingressos durant la crisi del coronavirus. L'ajuda serà per un màxim de sis mesos –des de l'abril fins al setembre del 2020– i la quantitat varia segons la demarcació. A Barcelona serà de 750 €, a Girona i Tarragona de 500 €, a Lleida de 450 € i 350 € a les Terres de l'Ebre.

Per accedir a l'ajut, els ingressos de la unitat familiar no poden superar els 1.613 € (o els 2.153 € si la família té al seu càrrec una persona amb discapacitat o malaltia greu); la suma del lloguer i el pagament de subministraments bàsics ha de ser igual o superior al 35% d'ingressos nets, i el preu de l'arrendament de l'habitatge ha de ser de com a màxim 900 euros.

L'ajut ha de servir per pagar la quota mensual del domicili o bé per cancel·lar els microcrèdits que la família hagi demanat. Segons informa el Govern en un comunicat, es concediran per ordre d'entrada de les sol·licituds, fins a exhaurir el pressupost, que puja a 14'5 milions d'euros. Es pot demanar per internet, en aquest enllaç, i s'ha habilitat el número 900 922 841 per atendre les persones interessades.