Alerten del perill dels guants: el seu ús incorrecte ajuda a propagar el virus

L'Organització Mundial de la Salut commemora aquest dimecres el Dia Mundial de la Higiene de Mans. Una pràctica que ajuda a salvar vides, i més durant la crisi del coronavirus. "Està demostrat que és la mesura més eficaç i eficient per reduir la transmissió de microorganismes com el covid-19", recalca la presidenta de l'Associació Catalana d'Infermeres de Control d'Infecció, Esther Moreno. Ara bé, l'entitat desaconsella completament l'ús de guants entre la població: "Quan es porten guants s'obvia la neteja de mans i és una incongruència perquè pots anar propagant el virus per totes bandes".

Un 80% de les malalties transmissibles es contagien entre les persones pel contacte, i les mans són el vector "més comú i habitual de transmetre tots els microorganismes". "La nostra pell allibera un milió d'escames cada dia, que poden contenir microorganismes com el covid-19. I pots estar contaminant totes les superfícies si no les neteges", assenyala la infermera de control d'infeccions, Marta Piriz, que subratlla que rentant-te sovint les mans "et protegeixes a tu i protegeixes als altres".

651x366 Com rentar-se les mans Com rentar-se les mans

Com Moreno, també desaconsella enèrgicament l'ús de guants entre els ciutadans perquè "dona una falsa sensació de protecció": "Ens pensem que tenim les mans netes, i estem contaminant igual. I ens toquem el nas i la cara, i toquem totes les superfícies, que després toquen altres persones".

En aquest sentit, la infermera referent de medicina preventiva i control d'infecció de l'Hospital Josep Trueta de Girona, Dolors Domènech, assegura que ella va a les unitats de cures intensives sense guants: "Jo no tinc contacte directe amb els pacients i, per tant, no fa falta que en porti. En tota la crisi del covid-19 no n'he portat ni un sol moment, sinó que sempre me les netejo, perquè és el més segur per no transmetre cap malaltia".

Moreno, a més, reconeix que "s'esgarrifa" quan veu algú conduint amb guants: "¿De què es protegeix al volant? El que s'ha de fer és netejar-se les mans abans d'entrar i de sortir del cotxe". De fet, les tres infermeres només són partidàries de l'ús dels guants en el cas dels dependents dels comerços d'alimentació, però no entre els clients: "És millor rentar-nos les mans abans d'entrar al supermercat o a una botiga: cap guant t'ofereix més protecció que el rentat de mans".

I només recomanen l'ús de guants en els indicadors que estableix l'OMS: quan s'ha de tenir contacte directe amb el pacient, si hi ha risc de contacte amb fluids corporals o un risc de transmissió per contacte en una infecció activa. "Però no per conduir, o a l'ascensor o al carrer. El que realment ajuda a aturar la transmissió del coronavirus és netejar-se molt sovint les mans", recalquen.

Per mantenir una bona higiene de mans es poden netejar amb sabó o solució alcohòlica. "Qualsevol de les dues mata el virus", indiquen. Ara bé, també és important fer-ho correctament: "Si estan brutes de manera visible, s'han de rentar amb sabó. I la solució alcohòlica és molt pràctica quan sortim de casa, i és la que té un efecte bactericida i virucida més alt", apunta Domènech que també recorda que s'han de repassar bé certes zones com els espais entre els dits, les ungles, les puntes dels dits i el polze, "que sempre ens el deixem". Però és innecessari netejar les mans amb sabó i després solució alcohòlica.