Colau i Carmena defensen el "diàleg" per resoldre la situació política

Les alcaldesses de Barcelona, Ada Colau, i de Madrid, Manuela Carmena, han destacat aquest dilluns l'estima entre les dues ciutats, però també els moments de complexitat. Aquesta trobada entre Barcelona i Madrid és la segona vegada que es fa, ja que fa uns mesos Madrid va decidir acollir un dinar amb persones de l'àmbit cultural i social de les dues capitals. Ara, amb motiu de les festes de Santa Eulàlia, Barcelona ha volgut acollir la segona trobada. El Gremi de Restauradors de Barcelona i el de Madrid ja han assegurat que repetiran aquest dinar.

Entre els assistents al dinar hi havia Rosa Maria Sardà, Ana Belén, Montserrat Carulla, Víctor Manuel, Miguel Ríos, Josep Maria Pou, Pepa Bueno, Javier Mariscal, Mercedes Milá, Xavier Sardà, Teresa Gimpera, Vicky Peña, Oriol Bohigas i els exalcaldes de Barcelona Jordi Hereu i Xavier Trias.

Colau ha defensat que les ciutats "són claus per defensar el diàleg". "Sovint es ridiculitza, però requereix esforç i valentia, entendre i respectar les idees de l'altre", ha reivindicat. A més, l'alcaldessa de Barcelona ha aprofitat per fer una demanda a "buscar la manera democràtica per tirar endavant". Carmena ha defensat: "Sí, catalans, us estimem molt. Sí, Barcelona, us estimem molt".

En aquest sentit, el president del Gremi de Restauració de Barcelona, Pere Chias, ha assenyalat que s'ha posat com a repte que altres gremis intentin fer aquest tipus d'activitats. A més, ha manifestat el seu desig que "els polítics d'altura es reunissin i poder acabar aquesta tempesta tan negra".

Jose Antonio Aparicio, president d'aquest gremi a Madrid, ha assenyalat que aquest dinar dona contingut a l'acord de col·laboració i ha assegurat que no hi ha desconfiança entre els gremis de restauració de les dues ciutats.