Animalistes denunciaran a la fiscalia la mort a trets d'un gos per un agent de la Guàrdia Urbana

El PACMA i altres entitats animalistes, als quals s'ha sumat la CUP de Barcelona, han demanat aquest dimecres la investigació de la mort d'una gossa pels trets d'un agent de la Guàrdia Urbana, i l'ONG animalista Nova Eucària (NEC) ha anunciat que denunciarà a Fiscalia la mort a trets de la gossa Sota per un agent de la Guàrdia Urbana de Barcelona en un incident del passat dilluns. L'entitat ha fet un recull de proves i testimonis i ara volen que la Fiscalia investigui per acabar obrint un procés judicial.

Segons el relat policial, una patrulla va veure el gos deslligat i va instar l'amo, un noi sense sostre, perquè el lligués. En el marc de l'actuació el gos va mossegar un agent en un braç i aquest va disparar a l'animal. NEC denuncia que la policia no compleix ni obliga a complir les disposicions de la Llei de protecció animal de Catalunya, "fet que es tradueix en l'omissió del deure i la desprotecció dels animals i dels ciutadans que denuncien els casos de maltractament".

L'entitat també ha exigit a l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i al cap de la Guàrdia Urbana que obrin una investigació "real i no fraudulenta, objectiva i no corporativa" sobre l'incident. Tot i això, l'alcaldessa ha defensat l'actuació policial. En un fil a Twitter, ha dit que l'agent va matar el gos "en defensa pròpia i tement per la seva integritat física". També ha indicat que l'agent "està de baixa i recuperant-se de diverses ferides". Tot i això ha explicat que hi ha una investigació oberta i que quan conclogui es revisaran "els protocols d'intervenció amb animals per buscar marge de millora". "Lamento molt la mort del gos Sota i entenc l'onada de solidaritat. Demano prudència abans de fer judicis i confiança en la investigació que hem obert", ha dit.

L'onada de solidaritat ha tingut el punt àlgid aquest dimecres a la tarda, quan unes 300 persones s'han manifestat a la plaça de Sant Jaume per mostrar el seu rebuig a l'actuació de la Guàrdia Urbana.

Atès que l’agent ja havia estat mossegat pel gos, i davant un nou atac, la conclusió és que l’agent va actuar en defensa de la seva integritat física i que no li va quedar una altra opció.



La Guàrdia Urbana ha explicat a Twitter que l'amo del gos va ser detingut per haver agredit amb un monopatí els agents després del que havia passat. La versió de la Urbana és que l'agent es va defensar de l'atac de la gossa, que l'hauria ferit al braç, mentre que a les xarxes corre una versió, no validada per testimonis presencials, diferent.