Aquest estiu, més casals i més beques que mai

Una reunió celebrada aquesta setmana entre la ministra d’educació i els consellers del ram de les comunitats autònomes ha concretat que el curs escolar s’acabarà en la data prevista, el 19 de juny, tot i l’excepcionalitat del moment que estem vivint arran de la pandèmia i el confinament provocat per la covid-19, que va obligar a suspendre les classes el passat 13 de març a Catalunya.

En conversa amb Antoni Bassas, la secretària general d’Educació, Núria Cuenca, confirma que “no ens plantegem avançar l’inici de curs”

En una conversa amb Antoni Bassas (la teniu completa en el vídeo que encapçala la informació), que incloïa algunes preguntes de lectors i lectores del diari, Núria Cuenca i León, Secretària General d’Educació de la Generalitat de Catalunya, va explicar que “el que va dir la ministra és el que veníem dient des de fa setmanes, que tenim intenció d’acabar el curs quan toca i no allargar-lo”.

Tot i això, Cuenca apunta que, des del Departament d’Educació, confien encara en la possibilitat que els alumnes puguin tornar d’una manera o altra a l’escola “encara que sigui la darrera setmana del mes de juny, per retrobar-nos tots, alumnes i professors, i poder recuperar el contacte i fer aquest acompanyament emocional que els alumnes necessiten. Promoure que hi hagi uns dies de socialització després de tants dies de confinament; això aniria molt bé a la canalla”.

En tot cas, aquesta decisió dependrà de les indicacions que doni el Departament de Salut i, com assegura Núria Cuenca, “si hi podem tornar, abans es faran desinfeccions a tots els centres i actuacions de manteniment per tenir les escoles a punt. Ho farem seguint les indiccions de Salut, just el mateix que farem pel que fa al personal. Si es planteja l’opció de tornar a les aules i Salut ens diu que el professorat i personal no docent han de passar el test de la covid-19, els farem”. Una tornada que, de produir-se, molt probablement s’haurà de fer de forma esglaonada: “Haurem de contemplar mesures de seguretat que ens farà modular el règim d’entrada a les escoles i això ens podria fer prioritzar l’entrada d’uns cursos o altres o segmentar la presència de cursos, per poder facilitar aquest distanciament social necessari”.

Pel que fa a l’inici del curs 2020-2012 serà, com estava previst, el 14 de setembre. “Si no passa res que ens obligui a canviar-ho, l’objectiu és començar ordinàriament. No ens hem plantejat en cap cas avançar l’inici de curs a l’1 de setembre perquè no creiem que sigui necessari si reforcem les activitats a l’estiu. A més, necessitarem temps per preparar el nou curs en condicions”, raona Cuenca.

I al juliol?

Tot i que la ministra Isabel Celáa va apuntar que les escoles obririen al juliol per fer reforç per als alumnes que ho necessitin, des del Departament d’Educació es precisa que, a Catalunya, al juliol hi haurà el que hi ha sempre, casals d’estiu, molts dels quals ja es fan als mateixos centres escolars però organitzats per entitats de lleure o ajuntaments. “Això seguirà passant –diu Núria Cuenca– però segurament haurem de reforçar aquestes activitats i haurem d’intentar que arribin al màxim de famílies possibles. Per tant, haurem de fer algun tipus de beca perquè el màxim d’infants puguin gaudir d’aquests casals, que seran especialment necessaris”. Ara bé, no seran classes de reforç, sinó que seguiran les tradicionals activitats lúdiques i formatives, tot i que en aquesta ocasió el departament d’Educació donarà assessorament per ajustar els continguts des del vessant formatiu.

En tot cas, els encarregats de fer els casals no seran, en cap cas, els mestres i professors, sinó, com passa habitualment, monitors de lleure. “Però és cert que necessitarem molts més monitors per cobrir totes les necessitats que tindrem aquest estiu”, reconeix Cuenca. També caldrà fer un esforç per ampliar el nombre de beques perquè totes les famílies que ho desitgin puguin tenir accés a aquests casals, una realitat que des de les administracions definiran en les pròximes setmanes.

Repensar la manera d’ensenyar

El curs es va interrompre sobtadament a finals de la segona avaluació i durant els dies previs a Setmana Santa mestres i alumnes van establir mecanismes de contacte virtuals, uns dies que van servir també per plantejar la recta final del curs, aquesta tercera avaluació pendent, que els alumnes hauran de seguir des de casa. Com explica Núria Cuenca, “hem demanat a mestres i professors que, de cara a aquesta tercera avaluació, l’objectiu sigui mantenir hàbits d’aprenentatge amb els alumnes, de manera que els puguin plantejar activitats periòdiques que facin que els alumnes no perdin l’incentiu de l’aprenentatge. No farem classes, horaris i calendaris estrictes sinó un acompanyament de l’alumne per plantejar-li hàbits i rutines d’aprenentatge que puguin reproduir fins que ens puguem retrobar a les aules”.

540x361 Un nen parlant online amb la seva mestra durant el confinament / MARC ROVIRA Un nen parlant online amb la seva mestra durant el confinament / MARC ROVIRA

Per a aquest acompanyament és clau que l’alumnat disposi de connectivitat a casa i per això a partir de la setmana que ve, com ha explicat Núria Cuenca, s’entregaran dispositius a totes les famílies que fins ara no tenien opcions de connectivitat per poder mantenir contacte amb els alumnes. “Traiem materials dels centres, els dotem de connectivitat i els enviem a les cases dels nostres alumnes perquè es puguin connectar amb els seus tutors i mantenir el vincle durant aquesta 3a avaluació. És un pas molt important perquè són famílies amb les quals encara no ens havíem pogut connectar en aquestes darreres setmanes perquè no tenien vies de comunicació”.

Acompanyament personalitzat

La tercera avaluació, doncs, serà especial i en cap cas seguirà les rutines tradicionals. L’objectiu no és que es faci temari com si s’estigués a classe, ni sessions de treball en grup (que poden ser ocasionals) ni que els alumnes es passin 6 hores cada dia enganxats a l’ordinador i treballant. La proposta de la Conselleria d’Educació és que mestres i professors s’encarreguin de fer un acompanyament personalitzat dels alumnes: “No cal que els alumnes estiguin permanentment connectats amb el tutor. La dinàmica passa perquè s’hi connectin durant una estona de forma setmanal (o el que necessiti l’alumne), durant la qual el mestre farà de guia per veure com està l’alumne, què ha pogut fer i què no. Tots els alumnes tenen les seves limitacions i aquestes tutories s’han d’adaptar a les necessitats i limitacions de cada alumne”. Aquestes estones de contacte visual han de servir “per fer aquest acompanyament emocional. Un cop tancat l’ordinador, l’alumne farà les activitats que li han plantejat, quan pugui, durant la setmana”, exposa la Secretària General d’Educació.

Núria Cuenca també fa referència a l’alumnat amb necessitats educatives especials assegurant que “estem analitzant en profunditat les necessitats en els centres d’educació especial. Hem de veure com adaptem les indicacions que estem donant a les seves necessitats per poder donar una resposta més personalitzada”.

Aprovat general?

A nivell escolar, s’ha desestimat l’aprovat general d’aquest curs 2019-2020, perquè, com apunta Núria Cuenca, “s’ha de tenir en compte que s’han pogut fer dues terceres parts del curs de forma normal i s’han pogut avaluar dos trimestres, i això ja servirà de base suficient per avaluar finalment a l’alumne. La tercera avaluació el que diem és que en cap cas no pot perjudicar a l’alumne. S’ha d’avaluar pel que s’ha pogut fer i no pel que no s’ha pogut fer. Per tant, el tercer trimestre ha de ser una avaluació personalitzada que ha de solidificar el que s’ha fet en els dos trimestres anteriors. Per això no podem dir que és un aprovat general, perquè les dues primeres avaluacions serviran de base per a l’avaluació final”. En aquest sentit, la Secretària General d’Educació ha explicat que si algú té suspeses assignatures de la primera o de la segona avaluació, es podrà aprofitar aquest tercer trimestre per recuperar-les.

I com es farà l’avaluació dels alumnes de 2n de batxillerat? La selectivitat està confirmat que es farà del 7 al 9 de juliol i segons explica Núria Cuenca, aquesta setmana el departament traurà unes indicacions més concretes sobre com es realitzarà aquesta tercera avaluació per als alumnes de 2n de batxillerat i també de 4t d’ESO. Pel que fa a la selectivitat, Cuenca assegura que “hi ha un comitè que prepara les proves i que coneixen bé la matèria que estava prevista fer. És cert que no tots els centres comencen de la mateixa manera a impartir la matèria, per això es faran preguntes que siguin prou opcionals com perquè l’alumne les pugui respondre”.