El carrer Aragó és un punt que "gairebé tots els barcelonins evitem" per la saturació de trànsit, reconeix el Guillem López, portaveu de l’Eixample Respira, una entitat veïnal que mira de pressionar les institucions perquè rebaixin la contaminació dels cotxes al barri. Però aquest divendres a la tarda alguns pares i alumnes d’escoles i veïns preocupats per la contaminació (unes 400 persones) "l'han pogut gaudir durant una hora ben bona sense cotxes". Aquesta plataforma ha tallat el carrer amb una rua de carnaval i alhora una protesta per "reduir el nombre de cotxes a Barcelona i que hi deixi d’haver autopistes en comptes de carrers", lamenta el Guillem.

"Aragó fa pudor i sabem la solució" ha estat un dels càntics preferits pels manifestants, que prefereixen no concretar massa les solucions però sí que demanen com a mesura d’emergència que s'hi redueixi el número de vehicles privats, com explica el mateix Guillem. Aquest pare de dos nens recorda que al carrer Aragó "hi ha tres escoles" i alerta que les mesures que s’estan duent a terme per les administracions "no són suficients" i que a punts crítics de l’Eixample "es prioritza la mobilitat en vehicle privat d'uns quants per davant de la seguretat i la salut de la majoria".

651x366 Manifestació al carrer Aragó / PERE VIRGILI Manifestació al carrer Aragó / PERE VIRGILI

Com a exemple posa els dos atropellaments de nens –de poca gravetat– que s’han produït aquesta setmana als entorns d’escoles de la ciutat. "Què passa, què passa, que contamina massa" i "No, no, no a la contaminació", han entonat plegats pares i fills.