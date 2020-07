Salut estudia mesures per reduir les trobades de grup a la nit

Després de la seva presentació oficial ahir en roda de premsa, el nou secretari de Salut Pública de Catalunya, Josep Maria Argimon, ha defensat en una entrevista a Catalunya Ràdio que la cultura "en general" és segura i que s'ha preparat bé per poder programar en les condicions actuals. Argimon ha assegurat que el que toca ara és reduir "una mica" la vida social per frenar la propagació del virus però ha remarcat que això no vol dir no anar a fer un cafè o no assistir a un recital. "Hem de saber conviure amb el virus", ha defensat, i ha afegit que la vacuna encara trigarà i que, per tant, ara el millor antídot són la mascareta, la distància i la higiene. El que sí que ha apuntat és que és millor evitar que les trobades en grup siguin multitudinàries i que es facin a "altes hores" de la nit "perquè la socialització és diferent" en aquest context. No ha concretat, però, quines restriccions s'exploren en aquesta línia. Ha remarcat que no és cap "llei seca", sinó que "potser en determinades hores es pot beure a casa".

Salut promet capacitat per fer 30.000 PCR diàries a partir de la setmana que ve

Argimon ha explicat que els dos mesos que s'ha trigat a nomenar algú per al seu càrrec s'han dedicat a fer feina com tenir mes capacitat de fer proves PCR o crear la unitat de seguiment de covid, que és qui va proposar dijous la figura del gestor covid que ara s'impulsa. Ha dit que la setmana que ve tindran capacitat per fer 30.000 PCR diàries i que es faran sempre per indicació mèdica i per reforçar el sistema de rastreig. "L'objectiu és detectar molt bé els contactes, entre 10 i 15 persones", ha dit.

Ha detallat que es considera contacte directe qui està més de 15 minuts a una distància curta d'un positiu i sense mascareta. "El circuit hi serà: el CAP agafarà la mostra i un gestor covid farà les preguntes per llistar possibles contactes estrets. Si el sospitós es torna cas, les persones que fan el seguiment trucaran als contactes", ha explicat. Serà gent que ja coneix la dinàmica d'un centre d'atenció primària i se'ls formarà en les preguntes a fer. Ha apuntat que aproximadament cal un gestor covid per CAP i que els més grans en necessitaran en horari de matí i tarda. Uns 500 en total.

"Al confinament domiciliari no hi hem de tornar, però això no vol dir que no hi tornem", ha assegurat, i ha apuntat que caldrà que la gent conegui com estem: "Això pot fer créixer l'autoresponsabilitat". "Les PCR no ens salvaran, la nostra vacuna és la mascareta, la higiene de mans i la distància", ha apuntat.

Cap a l'estabilització al Segrià

Pel que fa a les dades de positius, ha explicat que no fan cas de les dels últims tres dies perquè encara han d'incorporar informació. I ha dit que espera poder veure aquesta setmana una tendència a l'estabilització al Segrià, on ahir hi havia 14 persones a les UCI. Quan les dades millorin es valorarà aixecar el confinament perimetral.

Pel que fa a l'assaig de vacuna d'Oxford, ha dit que sembla segura i eficaç, però que cal esperar a la següent fase. "En el millor dels casos la tindrem a finals d'any i, a partir d'aquí, s'ha de distribuir i això porta bastants mesos", ha detallat. També ha dit que ara cal pensar quina sanitat es vol i quin nivell de finançament pot tenir. "Ara vindran mesos de dificultat econòmica i la cruesa que ja ha arribat a moltes llars crearà molts problemes de salut", ha avisat.