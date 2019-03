Arrenquen de matinada els senyals de "Pareu" de Torrelameu

Els senyals de "Pareu" de Torrelameu, a la Noguera, desapareixen només 15 dies després que l'ajuntament del municipi lleidatà els instal·lés. Un grup d'encaputxats ha arrencat i s'ha endut aquesta matinada els quatre senyals octogonals que substitueixen els "Stop", segons ha explicat el consistori. Els Mossos d'Esquadra, alertats per un veí, han identificat una quinzena de persones que no només van emportar-se els senyals de trànsit catalans, sinó que van arrencar i trencar plaques de carrers amb el nom dels presos i exiliats, així com llaços grocs i estelades. L'Ajuntament ha qualificat l'acció de "catalanofòbica i feixista" i ja s'ha presentat una denúncia als Mossos.

El consistori ha atribuït els fets a persones que "provenen de l'àrea metropolitana de Barcelona" i que "venien organitzats i amb un objectiu clar, igual que fan en altres indrets de Catalunya". En un comunicat, el govern municipal ha titllat els fets d'"actes contra la llibertat d'expressió i contra la democràcia". "T ot el que té a veure amb Catalunya és senyal d'atac, ja sigui el color groc, les estelades o el català", han retret.

Els Mossos d'Esquadra no han pogut recuperar els senyals, tot i que sí que han localitzat el cartell que hi havia a l'entrada del poble amb el lema "Municipi de la República Catalana", també sostret aquesta matinada.