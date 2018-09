Arriba l'E-Bicibox, el 'bicing' elèctric del Llobregat

Bicicletes elèctriques, amb bateries extraïbles i localitzables per GPS en tot moment. Així serà l'E-Bicibox, el nou servei de lloguer de bicicletes públiques compartides que aterrarà en 11 municipis de la zona del Llobregat i a Sant Cugat del Vallès a partir del 2019. Coincidint amb la celebració de la Setmana Europea de la Mobilitat, l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) ha presentat aquest dilluns la bicicleta que vol convertir-se en el transport de referència en els desplaçaments urbans metropolitans i que persegueix la promoció d'un veritable canvi de mobilitat, per fer-la "més neta i sostenible". "L'orografia de l'àrea metropolitana té certa complexitat i sovint s'utilitza per justificar l'ús diari dels vehicles privats. Amb tot, i veient l'èxit dels transports i la demanda de la ciutadania de disposar de més serveis de mobilitat sostenible, d'aquí quatre mesos desplegarem un primer servei de 'bicing' elèctric en 12 municipis de l'àrea metropolitana", ha donat a conèixer el vicepresident de mobilitat i transport de l'AMB, Antoni Poveda.

Aquesta nova proposta de bicicletes compartides incorpora un seguiment tecnològic via GPS que informa tant del lloc precís on són els vehicles en tot moment com del nivell de càrrega de la bateria. També comptabilitza el total de quilòmetres recorreguts (totals i parcials) i notifica al control central de l'AMB quan el vehicle està aparcat en un estacionament segur. Físicament, l'E-Bicibox té l'estructura de color vermell, amb un distintiu de color blau a la roda posterior.

L'AMB té previst engegar el servei d'E-Bicibox amb una flota de 300 bicicletes –el preu de les quals és d'uns 1.100 euros cadascuna– en els municipis en què el servei d'aparcament privat de bicicletes Bici-box ja està consolidat. Les bicicletes es repartiran en 45 estacions amb 14 places cadascuna, on es podran agafar i retornar els vehicles entre les set del matí i la mitjanit. Així, en una primera fase, l'Hospitalet de Llobregat comptarà amb una desena d'estacions, Cornellà vuit i Sant Cugat del Vallès quatre. El Prat de Llobregat i Castelldefels tindran tres mòduls i tant Sant Boi de Llobregat com Viladecans, Gavà, Esplugues de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí i Sant Just Desvern tindran dues estacions cadascuna.

Cada bicicleta tindrà una plaça individual amb una porta tancada, com ja es fa amb els espais reservats dels Bicibox. Poveda ha puntualitzat que aprofitaran les instal·lacions d'aquest servei per fer un pas més i, així, potenciar un ús diari de la bicicleta, com més compartit millor. Un propòsit a què l'AMB es va comprometre l'any passat en aprovar el 'Programa metropolità de mesures contra la contaminació atmosfèrica', que té, entre altres objectius, cercar formes per a la millora de la qualitat de l'aire.

Connectar l'àrea metropolitana

L'AMB preveu unes 630 places d'E-Bicibox que puguin garantir estacionament lliure en qualsevol mòdul durant tot el dia. Per fer-ho, la meitat de les 14 places previstes per mòdul sempre es mantindran buides i reservades per a possibles retorns. "Les bicis es redistribuiran entre la mitjanit i les set del matí per garantir que hi hagi quòrum a l'inici del servei", ha informat l'AMB a la presentació del servei. Serà en aquesta franja horària que també es faran els treballs de manteniment, com ara el canvi de bateries, i que l'empresa calcula que serà de 600.000 euros l'any.

L'abonament al servei funcionarà d'una manera semblant a la del Bicing. Els usuaris poden donar-se d'alta pagant una quota anual, que en aquest cas serà de 30 euros, o optar per tarifes en funció de la franja temporal: per cada mitja hora llogada –i fins a cinc hores–, el preu és de 0,50 cèntims; entre una hora i fins a 10 hores, el preu ascendeix a 2 euros, i entre 10 i 17 hores serà de 3 euros. En tots casos, la primera mitja hora d'ús serà gratuïta i el servei funcionarà els 365 dies de l'any.

La instal·lació del servei dependrà dels ajuntaments dels municipis, que seran els que demanaran la implementació de l'E-Bicibox. L'AMB s'ha mostrat optimista i ha avançat que un objectiu en la mira és ampliar progressivament el nombre de ciutats metropolitanes. Cal tenir en compte que tota l'àrea del Besòs i del Vallès, tret de Sant Cugat, zones amb unes xifres poblacionals denses, encara no forma part del projecte. Però el vicepresident de l'AMB confia que els alcaldes d'aquestes zones també seran sensibles a les demandes de la ciutadania.

La novetat de l'E-Bicibox, respecte al servei barceloní de bicicletes públiques, és que l'objectiu d'aquesta xarxa no és connectar els municipis metropolitans amb Barcelona, sinó comunicar-los entre ells. "No pretenem fer competència al Bicing. De fet, si un ciutadà vol desplaçar-se entre Sant Feliu i el centre de Barcelona seguirem recomanant l'ús del Rodalies", ha defensat Poveda. A més, ha assegurat que el que volen amb aquest servei és oferir una alternativa i que els transports públics i compartits siguin cada cop més utilitzats i per més persones. "En definitiva, motivar el canvi del vehicle privat cap al transport públic en l'àrea metropolitana. I aquesta és una oferta que, fins ara, no existia fora de Barcelona", ha afegit.