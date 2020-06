Ataquen amb pedres un pis amb joves immigrants a Premià de Mar

Un grup de veïns organitzats ha atacat amb pedres, aquesta nit, un pis ocupat de Premià de Mar en què vivien joves migrants, tal com ha denunciat a través de les xarxes la Unitat Contra el Feixisme i Racisme (UCFR), que ha compartit imatges en les quals es veuen el llançament d'objectes i els insults als joves. Fonts dels Mossos d'Esquadra han confirmat a l'ARA que un dels joves va resultar ferit lleu durant l'atac i que tots van haver de ser traslladats a una altra ubicació per seguretat. Els veïns que atacaven l'edifici també es van encarar als agents i van provocar destrosses al mobiliari urbà. La policia va fer diverses càrregues per dispersar els concentrats i cinc agents van resultar ferits lleus. S'ha obert una investigació per identificar els responsables de l'agressió.

Agressió a joves migrats a #PremiàdeMar. Un grup organitzat llença pedres i increpa un habitatge. No tolerarem racistes als nostres pobles! #AlertaUltra pic.twitter.com/K22OpengQF — UCFR Premià (Unitat Contra el feixisme i racisme) (@UCFR_Premia) June 14, 2020

Els Mossos van rebre l'avís dels fets cap a les onze de la nit i hi van desplaçar agents de l'àrea de seguretat ciutadana. Fins al lloc de l'atac, a l'avinguda Lluís Companys, es van desplaçar també agents de la Policia Local, però el nombre de veïns concentrats i la tensió van anar creixent, motiu pel qual es va requerir un reforç policial i es van mobilitzar efectius dels Mossos destinats a ordre públic.

A l'interior del pis hi havia quatre joves –un dels quals va patir ferides de poca gravetat–, que van haver de ser traslladats a una altra ubicació.