L'Audiència Nacional arxiva definitivament la querella criminal contra Florentino i diferents ministres pel Castor

La justícia espanyola no investigarà els impulsors del projecte Castor, el magatzem de gas que hauria pogut provocar un terratrèmol de fins a 6,8 graus a les costes de les Terres de l'Ebre i que ha costat centenars de milions d'euros a les butxaques dels ciutadans de l'Estat. L'Audiència Nacional ha decidit arxivar definitivament la querella criminal interposada a principis d'any en contra tant de Florentino Pérez, el president de la constructora ACS i accionista majoritari d'Escal UGS -que gestionava Castor-, com també un total de cinc exministres del PP i PSOE que van impulsar i gestionar el fracàs del projecte.

La secció tercera de la Sala Penal de l'Audiència Nacional, qui revisa les decisions dels jutges, ha ratificat aquest dimecres la decisió de la jutge Carmen Lamela -la mateixa que va instruir la causa per sedició en contra de la cúpula dels Mossos d'Esquadra- de desestimar la querella criminal. El passat 21 de juny, Lamela va decidir no investigar ni Florentino Pérez ni els ministres en considerar que no hi havia indicis de delicte. En concret, els col·lectius ciutadans que van promoure la querella criminal al febrer -l'Observador del Deute en la Globalització (ODG), el projecte activista Xnet i l'Associació de Defensa dels Drets Humans (IDHC)- van demanar que se'ls imputés pels possibles delictes de prevaricació, frau en l'administració i malversació de cabals públics.

La sala conclou que els fets descrits "no revesteixen aparença delictiva, resultant inviable" una investigació. Un dels arguments de més pes que dona és que s'ha d'excloure el "concert criminal" -una organització criminal coordinada- en la gestió del castor perquè les diferents resolucions administratives van ser adoptades per govern sostinguts per "formacions polítiques diferents". És a dir, del PSOE i del PP. Per a Simona Levi, portaveu d'Xnet, sí que hi havia un "fil conductor: els negocis de Florentino Pérez".

El pròxim pas, recórrer a Europa

La plataforma ciutadana que va presentar la querella criminal ja preveia aquesta decisió i assegura que ja està preparant recórrer-la a Europa. En declaracions a l'ARA, Levi assenyala que estan estudiant exactament la fórmula perquè no volen que els ciutadans acabin pagant "per quart cop el projecte". Xnet previa que s'arxivés perquè "la justícia a nivell espanyol no té una independència plena".

Una altra de les raons que dona l'Audiència Nacional per arxivar el cas és que entre les diligències proposades per part dels querellants "no es desprèn la revisió de les auditories que va sustentar la indemnització" de Mariano Rajoy al Florentino Pérez per valor de 1.350 milions d'euros el 2014 -i que el Tribunal Constitucional va tombar tres anys després un cop pagada a través d'un reial decret urgent. És més, els tres magistrats de la sala consideren que no poden entrar a qüestionar la correcció d'errors en un reial decret en tractar-se d'una decisió administrativa ferma i apunten que no existeixen indicis de sobrecost.

En la diana hi havia, a més de Florentino Pérez; els exministres d'Indústria Joan Clos (PSOE), Miguel Sebastián (PSOE) i José Manuel Soria (PP); les exministres de Foment Magdalena Álvarez (PSOE), després vicepresidenta del Banc Europeu d'Inversions (BEI), entitat que va donar el crèdit al projecte, i de Medi Ambient Elena Espinosa (PSOE). A més, l'ex secretari d'estat d'Energia Ignasi Nieto (PSOE), que després va passar a ser soci d'una empresa vinculada a Escal USC, i el president d'aquesta companyia propietat de Florentino Pérez, Recaredo del Potro Gómez. Finalment, l'exconseller de Medi Ambient de la Generalitat Valenciana Juan Gabriel Cotino Ferrer (PP).