Augmenten les alternatives a tampons i compreses tradicionals

De mitjana, tenir la regla ens costa a cada dona 75 euros anuals, tenint en compte que segons diversos estudis s’utilitzen uns 18 tampons i/o compreses al mes. Això vol dir que al llarg dels 520 cicles menstruals -40 anys fèrtils- utilitzem entre 9.000 i 16.000 tampons, segons Lunapads, l’empresa fabricant de compreses reutilitzables. És a dir, com a mínim gastem 3.000 euros al llarg de la vida només en higiene femenina. Això sense tenir present antiinflamatoris o calces noves. Però més enllà del cost econòmic trobem diversos factors que ens fan replantejar el consum de productes per a la menstruació: en primer lloc, la nostra salut; en segon lloc, l’impacte mediambiental.

Per sort, les alternatives als productes menstruals d’un sol ús ja són una realitat i no cal anar-se’n gaire lluny per aconseguir-les. Sens dubte, en els últims anys el producte estrella ha sigut la copa menstrual, que, a diferència dels tampons, és un mètode de recol·lecció i no d’absorció. Per què és important això? Perquè, com explica Pilar Ruiz, directora de comunicació d’Intimina -fabricants de la Lily Cup-, “la textura ultrasuau de la copa ajuda a evitar la sequedat. A més, s’adapta al cos de la dona i no s’ha de canviar constantment perquè dura fins a 12 hores”. El material amb què estan fetes les copes menstruals d’Intimina i la majoria de marques és de silicona suau de grau mèdic, que ofereix “una gran resistència”. Alhora, “és segura amb el cos de la dona, ja que no conté làtex, decolorants ni fibres”, assegura Ruiz. Una neteja i manteniment adequats garanteixen la seva durada fins a deu anys, cosa que, segons la directora, suposa un “gran estalvi de diners”. A més, és respectuosa “amb el medi ambient, ja que evita generar els residus de tampons i compreses”. Aquestes copes venen en diverses mides, pensades per a dones que hagin donat a llum o no, i també per a adolescents. El seu preu oscil·la entre els 25 i els 30 euros; una inversió que aviat es rendibilitza.

D’altra banda, trobem una nova moda que irromp amb força: les calces menstruals. Empreses nord-americanes com Thinx abanderen un discurs d’empoderament i lliure de tabús i ofereixen un ampli ventall de productes. Són calces dissenyades amb quatre capes que inclouen tela absorbent, material antibacterià i cotó. La sensació en portar-les posades no és la de portar un bolquer, sinó semblant a la de qualsevol altra calceta de licra. I el millor de tot és que recullen fins a l’equivalent a dos tampons, sense traspassar als pantalons o marcar el llit. Al nostre país trobem empreses fabricants com Cocoro, amb preus que van dels 22 als 30 euros per calceta. Les compreses reutilitzables també són una gran alternativa: estan fabricades amb cotó -sovint orgànic-, recullen una mitjana de 3 vegades més flux que les compreses normals i duren entre 4 i 5 anys, netejant-les a la rentadora. Existeixen diverses mides i colors, amb preus dels 9 als 16 euros. Altres opcions com Flex, un híbrid entre tampó i copa menstrual, i les esponges vaginals són interessants a l’hora de mantenir relacions sexuals durant la regla.