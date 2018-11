Baixa per primera vegada des del març el nombre de menors no acompanyats que arriben a Catalunya

Un total de 394 menors estrangers no acompanyats (MENA) van arribar a l'octubre a Catalunya, el primer mes des del març en què baixa l'afluència d'aquests joves. Segons dades recollides per Efe del departament de Treball, Afers Socials i Famílies, els 394 menors que van arribar a l'octubre representen un 31% menys que els 572 que van arribar al setembre.

Tot i la davallada d'arribades, no s'ha evitat que 16 menors hagin hagut de pernoctar aquesta nit en comissaries per falta d'espai als centres d'acollida. Precisament, el fet que molts menors dormissin en dependències policials va obrir un enfrontament dins del Govern perquè Afers Socials acusava els Mossos de vulnerar un protocol perquè els agents porten els nois als centres sense avisar.

De fet, malgrat que la direcció general d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA) ha creat entre el juny del 2017 i l'octubre del 2018 més de 2.400 places en 125 centres, set dels quals són nous, la xifra d'arribades ha col·lapsat els centres i alguns menors encara han hagut de dormir en comissaries dels Mossos d'Esquadra.

Segons les dades obtingudes per Efe, entre el gener i l'octubre d'aquest any han arribat a Catalunya un total de 2.964 menors immigrants sense referents familiars, el doble dels 1.489 que hi van arribar el 2017 i gairebé cinc vegades més que els 684 que hi van arribar el 2016. Actualment, la DGAIA atén un total de 3.033 menors estrangers no acompanyats, una xifra que representa el 30% de tots els menors atesos en el sistema de protecció de Catalunya.

Dels MENA que van arribar al setembre, un 95,9% van ser nois i només un 3,8% noies, mentre que gairebé la meitat (un 48%) tenen 15 anys, un 29,4% en tenen 16, un 9,4% en tenen 14 i un 6,9% en tenen 17. Un 1,3% dels arribats tenen menys de 12 anys i un 0,8% arriben als 12. Un 73,1% dels MENA que van arribar a Catalunya al setembre procedien del Marroc, un 14% de països de l'Àfrica subsahariana i un 5,8% de països del Magreb (sense comptar el Marroc).

La DGAIA va obrir fa dues setmanes un nou centre d'acollida per a MENA a Lleida i en els pròxims dies espera poder-ne obrir un altre a Tarragona.