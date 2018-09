Enfrontament dins el Govern per l'actuació amb els menors estrangers

L'acollida dels centenars de menors estrangers no acompanyats (MENA) que arriben mes a mes a Catalunya ha obert un enfrontament entre dos departaments del Govern. Segons ha pogut saber l'ARA, el departament de Treball, Afers Socials i Famílies, liderat pel conseller Chakir El Homrani (ERC), ha fet arribar aquest vespre un informe al departament d'Interior, encapçalat pel conseller Miquel Buch (Junts per Catalunya), en què retreu la nova manera d'actuar dels Mossos amb aquests menors.

La policia ha activat aquest matí un pla per portar als centres d'acollida més propers els joves que des de dilluns han dormint en diferents comissaries. Les queixes que recull el document dels serveis jurídics d'Afers Socials són que els agents escullen els equipaments sense saber si tenen places lliures i tampoc avisen la direcció general d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA), que és qui assumeix la tutela dels nois. Aquesta actuació, segons l'informe, vulnera el protocol vigent entre la DGAIA i els Mossos per garantir la protecció dels menors que estan en situació de risc o desemparament.

La gota que ha fet vessar el got ha sigut que el sistema d'acollida s'ha quedat sense cap alternativa per oferir una primera atenció a aquests joves quan arriben. Els Mossos, que són molts cops els primers que reben aquests nois quan es presenten a una comissaria o els troben al carrer, s'han quedat des d'aquest dilluns sense un centre de referència per poder derivar els menors un cop els identifiquen, un tràmit que acostuma a durar mitja hora.

Segons fonts policials, els joves han dormit a les comissaries perquè la DGAIA no té places lliures per acollir-los i aquest matí –quan encara hi havia més d'una vintena de nois entre diferents dependències policials– s'ha activat un pla per revertir aquesta situació. Les patrulles dels Mossos han començat a traslladar cada jove a un centre de menors pròxim a la comissaria on es troba, però sense saber si a l'equipament hi ha una plaça lliure, cosa que pot generar diverses situacions.

Quan els Mossos es presenten a un centre amb un menor que necessita acollida, el responsable de l'equipament l'ha d'acceptar –encara que no tingui plaça lliure– o bé s'hi pot negar i, en aquest últim cas, els agents tenen ordre d'aixecar acta a la persona que s'oposa a permetre que es quedi al centre i recollir la raó per la qual ho fa. Un possible motiu per no acceptar un menor pot ser, per exemple, la sobreocupació.

Si els centres no accepten els joves, la patrulla els torna a la comissaria fins que prova de portar-los en un altre equipament. Però aquesta actuació dels Mossos ha topat amb la reacció de la DGAIA, que ha considerat que no estan oferint una atenció adequada als menors estrangers perquè, amb el nou pla policial, no es pot fer una resolució d'atenció immediata a cada noi ni se li pot atorgar un centre amb la funció de guarda.

Malestar dels educadors

Aquest nou funcionament tampoc ha agradat als educadors. La Federació d'Entitats d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (FEDAIA) ha expressat "el seu desconcert, la seva sorpresa i perplexitat" pel fet que els centres hagin d'acollir els MENA "per ordre policial". De fet, la directora de la DGAIA, Georgina Oliva, va enviar dimecres al vespre una nota interna a tots els centres demanant que acullin els nois que els portin els Mossos i ja va admetre que "desconeixia" a quins equipaments els agents traslladarien els joves. De moment, fins que els Mossos no anunciïn el contrari, els menors estrangers es queden –si els accepten– al centre on els ha portat la patrulla i els educadors avisen la DGAIA. A partir d'aquest moment, la Generalitat té constància de la situació del noi i busca un equipament que pugui acollir-lo –encara que la solució no és immediata i es pot allargar.

La situació ha arribat a aquest límit després que, a mitjans de juliol, la jutge degana de Barcelona va prohibir que els joves dormissin a la Ciutat de la Justícia quan la DGAIA no tenia plaça en cap instal·lació. Això ha provocat que el protocol per rebre els MENA hagi canviat de manera constant i també les ordres que rebien els agents sobre on havien de dur els joves.

El centre d'emergència va crear-se primer al barri d'Hostafrancs de Barcelona. Però l'equipament es va tancar a principis de setembre i aleshores –segons fonts policials– els agents van rebre la indicació de portar els joves a la seu de la DGAIA, a l'avinguda del Paral·lel, on es van habilitar matalassos a les oficines.

Aquest dilluns a la nit, la DGAIA va comunicar als Mossos que traslladessin els menors a un nou centre de cribratge obert al Masnou (Maresme) amb unes 80 places. Tot i això, segons fonts policials, aquella mateixa nit –quan havia passat poc més d'una hora de la nova indicació– els van comunicar que el centre ja estava ple. La manca d'alternatives va fer que menors s'hagin quedat des de llavors a les comissaries fins que els Mossos han començat aquest dijous a derivar-los als centres més pròxims.

Compareixença del conseller

El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir El Homrani, avui ha demanat comparèixer dimecres vinent al Parlament per parlar de l'acollida que s'està donant als MENA. Ho farà a la comissió de Treball, Afers Socials i Famílies.