El Banc dels Aliments nega que talli la donació d'aliments als Caputxins de Sarrià per una missa pels presos

El Banc dels Aliments ha negat avui que la decisió de suspendre temporalment la donació de menjar als Caputxins de Sarrià, que ha aixecat una gran polseguera, tingui cap vinculació amb un sermó a favor de la llibertat dels presos polítics que es va fer fa dos diumenges. El motiu que dona el Banc per a la suspensió és que la comunitat religiosa no s'ajusta a les normes que marquen els serveis socials. "Totes les persones que són ateses han de passar per Serveis Socials, que les deriven a les entitats després", anoten fonts de la fundació, que reparteix aliments a 322 entitats només a la demarcació de Barcelona. L'objectiu és evitar la picaresca de persones que reben aliments de dos llocs diferents.

"No hi cap fonament polític, som una entitat aconfessional i apolítica i en cap moment el cessament temporal no està vinculat amb cap posicionament polític", deixen clar des del Banc. De fet, asseguren que l'advertència als Caputxins es va iniciar fa dos anys i que es va concretar el 26 de març amb una carta en què es formalitzava que havien de deixar de distribuir aliments. "Volem que es faci una distribució justa i que es coordini amb Serveis Socials", afegeixen des del Banc.

"Ha coincidit amb la missa de la Caputxinada, es tracta d'una casualitat total i absoluta i la nostra vocació és ajudar-los", han explicat les mateixes fonts, que confirmen que aquesta tarda el director, Lluís Fatjó-Vilas, i la presidenta, Roser Brutau, s'han desplaçat fins a l'església dels Caputxins per reunir-se amb els monjos i aclarir el malentès. Membres dels Caputxins tampoc volen pensar que sigui una represàlia per la missa a favor de l'alliberament dels presos: "No volem creure que sigui per això, però ens ha sorprès que tallessin en sec l'ajuda després de vint anys". Per aturar el cop, els Caputxins han fet una crida a la comunitat cristiana per continuar l'obra i donar servei a les més de 200 famílies que cada setmana passen pel centre.