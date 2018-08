Barcelona recrea en una web el mosaic de Miró amb les mostres de condol ciutadanes per les víctimes del 17-A

Els dies immediats a l'atemptat del 17 d'agost a Barcelona el paviment de la Rambla va quedar tapat per un conglomerat de més de 12.000 objectes de record i condemna, des del Pla de l'Os fins a la Plaça Catalunya. Quan s'acosta el primer aniversari dels fets, l'Ajuntament de Barcelona, els equips de conservació del MUHBA i de l'Arxiu Municipal s'han encarregat de preservar, catalogar i digitalitzar el memorial objecte per objecte.

El resultat de la seva feina es pot consultar en una web de lliure accés publicada aquest dijous, on 10.000 instantànies dels missatges dipositats formen un mosaic com el de Miró del passeig barceloní.



Segons la directora de l'Arxiu Municipal, Montserrat Beltran, "la ciutat se sabia una víctima més" i, amb el material improvisat, posava en marxa el seu procés de dol, amb un memorial efímer que ara perdurarà en el temps inalterable en format digital.



Entre el moment dels atemptats i el dia de la recollida, el 28 d'agost, van passar deu dies d'intensa activitat i de pluja puntual, cosa que va desgastar substancialment els materials, ha explicat la directora de l'Arxiu, Montserrat Beltran. Un cop recollits, els objectes es van partir en dos grups. Cartes, llibretes, dibuixos, pancartes, llibres de condol i, en definitiva, els 4.000 documents van passar a ser custòdia de l'Arxiu Municipal i els 7.800 materials sense missatge, del MUHBA.

540x360 Algun dels objectes dipositats al mosaic de Miró a la Rambla després dels atemptats del 17-A / CRISTINA CALDERER Algun dels objectes dipositats al mosaic de Miró a la Rambla després dels atemptats del 17-A / CRISTINA CALDERER

Entre les parets del centre de col·leccions de museu barceloní descansen quadres, uniformes dels cossos de seguretat i d'emergències, mallots esportius però sobretot peluixos, que són prop de la meitat del total, i flors moltes d'elles comprades als paradistes de la mateixa Rambla "una manera molt barcelonina" de commemorar, ha explicat el cap del Departament de col·leccions i centres patrimonials del Museu d'Història de Barcelona (MUHBA), Josep Bracons. "La flor porta normalment el complement d'una dedicatòria escrita i el peluix porta la història personal darrere", ha detallat Bracons.



En general, els conservadors han detectat una estratificació dels materials: a mesura que passaven els dies s'anaven sofisticant més, mentre que ens les capes inferiors era habitual trobar elements molt precaris i improvisats com podria ser un catró recollit de qualsevol paperera, un tiquet de compra d'uns grans magatzems dedicat o la primera pàgina del llibre que llegia un passavolant.



Tot i l'evident càrrega emocional, els conservadors han tractat el memorial com qualsevol altra restauració: primer senyalant la topografia que permetés una recollida ordenada i després retirant els productes nocius com la parafina de les espelmes enceses en record de les víctimes. "Si no poséssim distància entre el document i nosaltres no podríem fer la nostra feina però no ens deixa indiferent. Alguns dels continguts segueixen emocionant-nos", ha dit la directora de l'Arxiu Històric."Nosaltres treballem amb el dolor i a Barcelona hi ha hagut molts atemptats al llarg de la seva història", ha afegit Beltran.



Tot seguit, els documentalistes han procedit a catalogar-los i descriure'ls per acabar digitalitzant-los adjuntant descripcions de les característiques bàsiques de cada element, ja que no es disposa dels mitjans per a traduir tots els missatges dipositats. Tenint en compte que el memorial el conformen documents i objectes de formats i mides molt diferents, els conservadors van utilitzar un escàner especial cortesia de la Fundación Telefònica que tan sols s'havia usat en escanejos al Museu del Prado.



En total, han sigut digitalitzats un total de 4.953 documents del memorial de La Rambla, 163 que van arribar posteriorment a Alcaldia i 115 llibres de condolences.



A l'espera de què se'n farà dels suports originals, les mostres de rebuig espontànies a l'atac jihadista es posen a disposició de la ciutadania en general i de la comunitat acadèmica en particular per respondre interrogants respecte a la interpretació de la informació, per exemple, des d'un punt de vista antropològic. "Perquè gairebé la meitat del memorial està conformat per peluixos?", es pregunta el cap de col·leccions del MUHBA, que ha apuntat que probablement es deu a "una actitud mimètica".



La cura d'aquests objectes no és un fet estrany per l'equipament. Bracons, ha assegurat que la creació d'una "col·lecció sobre el present", aplicant el "rigor" del mètode arqueològic, s'emmarca en una tendència compartida per molts centres que van en la direcció de convertir-se en "un espai de reflexió sobre la identitat urbana". "Els museus d'història tots anem evolucionant des de l'evocació de les glòries passades de la ciutat cap a la documentació de les transformacions recents de la ciutat", ha apuntat.



Tot i que els experts deixen clar que no tots els objectes i documents es conservaran físicament, encara no se sap quin nombre de peces sobreviurà ni quan es prendrà la decisió de despendre's del material més danyat. "La documentació ha patit molt, no se sap si se salvarà el suport original però les imatges sí que es conservaran totes", ha recordat Beltran.

L'acte de commemoració

L’acte commemoratiu del primer aniversari dels atemptats se celebrarà el divendres 17 d’agost a les 10:30 hores a la plaça de Catalunya. L’acte 'Barcelona, Ciutat de Pau' ha estat coordinat pel Comissionat de Programes de Memòria i, segons l'Ajuntament, serà "u n acte auster, senzill i emotiu que donarà el protagonisme a la música i als ferits i familiars de les víctimes i on no hi haurà parlaments oficials". Consistirà en una interpretació de les cinc Escoles Municipals de Música de Barcelona i del Conservatori Municipal i el conduirà la periodista Gemma Nierga.



En aquesta actuació musical hi participaran, de manera voluntària, un grup de més de 50 alumnes de les Escoles Municipals de Música. 'El cant dels ocells', interpretat per 5 violoncel·listes, un contrabaix i un piano de mitja cua obrirà l’actuació, que seguirà amb la lectura d’un text en els 7 idiomes de les víctimes mortals (català, castellà, anglès, francès, portuguès, italià, alemany). La lectura la faran persones que van participar en l’acte interconviccional que es va celebrar l’agost de l’any passat.



Prèviament, està prevista una ofrena floral davant el mosaic de Joan Miró de la Rambla, al Pla de l’Os, amb familiars de les víctimes mortals.

L’Ajuntament ha organitzat l'acte amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya i la delegació del Govern de l'Estat a Catalunya. Hi haurà la presència institucional dels ajuntaments de Cambrils i Ripoll, així com Alcanar i Subirats. També es comptarà amb la presència de representants de Rubí, Sant Hipòlit de Voltregà, Vilafranca del Penedès i Saragossa, municipis on residien víctimes mortals, i membres de tots els cossos policials, serveis d’emergència i la resta de serveis públics que van ajudar en l’atenció als atemptats.