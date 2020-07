Barcelona titlla de "nefasta" la gestió dels pares paüls de la Casa Buenos Aires, que serà "pública"

Barcelona expropiarà la Casa Buenos Aires, un hotel modernista ara ocupat i amb una ordre de desallotjament, segons ha avançat aquest dijous l'ARA. El govern municipal demana als pares paüls, als quals encara considera propietaris malgrat que el titular oficial és un petit fons d'inversors, que acceptin que "serà públic" i que s'hi farà habitatge social i un espai per a gent gran, segons ha insistit aquest matí la tinent d'alcalde Janet Sanz, que ha sigut molt dura amb la congregació religiosa, de qui ha dit que ha fet una "gestió nefasta" de l'espai. "No hi ha hagut manera de parlar amb ells, no se m'han posat al telèfon", ha lamentat.

Abans d'iniciar el procés d'expropiació, el consistori va intentar comprar l'antiga construcció, però el fons en demanava cinc milions d'euros, un preu molt per sobre de la taxació segons l'Ajuntament.

Ara per ara la mansió està ocupada per un grup de joves que hi van entrar fa un any per visibilitzar l'espai i evitar-ne l'enderrocament, que estava en els plans dels propietaris per fer-hi un nou hotel. Sanz ha explicat que el consistori "no té eines jurídiques" per frenar el desallotjament, però que intentarà que s'aturi. " Vull dirigir-me als pares paüls perquè aturin el desallotjament. Allò serà públic i no té sentit que s'executi el desallotjament i quedi buit fins que hi hagi el nou projecte. El millor que poden fer els pares paüls després de la gestió nefasta que han fet amb aquesta qüestió és col·laborar i que es puguin fer usos provisionals a la finca”, ha dit.

Les promeses no satisfan als ocupants de la Casa, que lamenten que són "només paraules". El col·lectiu recorda en un comunicat de premsa que "és l’Ajuntament qui va posar en perill l’edifici, permetent-ne l’ús hoteler i donant la llicència d’enderroc", i destaca el seu paper en el pas donat pel consistori."Tenim clar que no ha sigut l’Ajuntament, sinó les veïnes i la comunitat de Vallvidrera, amb tots els suports que hem rebut també de més enllà, qui ha salvat aquest edifici", defensen.

Pel que fa al calendari, espera que la pròxima comissió de govern faci una aprovació inicial de l'expropiació (per a la qual cal una modificació del pla urbanístic) i que s'iniciï definitivament a l'octubre.