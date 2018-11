Barcelona aprova la taxa per a motos i bicis compartides

Les empreses de motos i bicis compartides hauran de pagar una taxa per l'ocupació que fan de l'espai públic. Així ho ha aprovat inicialment aquest divendres el ple de Barcelona, que ha donat llum verda a la nova taxa impulsada pel govern d'Ada Colau, que preveu que s'hagin de pagar 71,51 euros anuals per cadascun dels vehicles. Hi han votat a favor, a més del govern municipal, ERC, el PSC i el regidor no adscrit Juanjo Puigcorbé. I ara l'impost, que avança de la mà d'una nova proposta de regulació del sector que es farà per decret, ha de completar la seva tramitació abans de poder-se aplicar, previsiblement, a principis del 2019. Ara s'obre un període d’exposició pública, de 30 dies hàbils, previ a l'aprovació definitiva.

La taxa és el primer pas de l'estratègia que busca regular l'activitat d'aquestes empreses a la ciutat on actualment hi ha 1.500 bicicletes i 2.325 motos compartides en circulació. La nova regulació permetria un creixement del 70% i el 47%, respectivament. D'aquesta manera, quan s'apliqui, podran circular unes 3.400 motos i 2.550 bicicletes amb llicència. Les llicències tindran una durada de tres anys, prorrogables a un any més, i seran intransferibles. El sistema d'adjudicació als diferents operadors es vol fer a través de subhasta, de manera que les actuals flotes no estarien garantides tal com funcionen ara, segons va reconèixer l’Ajuntament, després de parlar amb el departament de Competències de la Generalitat. Els operadors accepten a contracor la taxa, però es mostren decebuts amb el nombre de llicències que preveu la normativa.

La regidora de Mobilitat, Mercedes Vidal, ha celebrat l'aprovació de la nova taxa, que assegura que és un "gran pas" per passar de l'economia de la propietat a l'economia de l'ús. La regidora remarca que el nou impost ha de servir per mantenir el diàleg amb les empreses del sector per acordar la nova regulació.