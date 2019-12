Colau tanca l’any amb acord per a la pujada de taxes i el veto als cotxes contaminants

Semblen lluny ara aquells plens en què el govern d’Ada Colau retirava punts importants de l'ordre del dia a correcuita per evitar-se derrotes o aquells en què el seu equip v eia caure en una única sessió projectes estrella com la multiconsulta o l'enllaç dels tramvies. El govern de comuns i socialistes ha acabat l'any amb dos trumfos importants al sarró: la pujada de taxes anunciada de cara a l'any que ve i l'ordenança per regular la zona de baixes emissions que entrarà en vigor l'1 de gener. I, també, amb bones perspectives de cara al gener: continuen cuinant amb les forces independentistes l'acord global per als pressupostos del 2020, que es negocien en paral·lel als del Govern, i que podrien ser els primers que Colau aconsegueix aprovar de manera negociada des que és alcaldessa.

Totes les parts implicades admeten que l'acord és més que viable però cap el dona per fet encara. "Hem teixit un espai de confiança", admetia el regidor de Pressupost, Jordi Martí, en referència a les converses d’aquests mesos amb els republicans per negociar les ordenances fiscals, que no s'aprovaven des de les del 2016 i que han obtingut un aval ampli amb el vot a favor d'ERC i l'abstenció de Junts per Catalunya.Les converses continuaran per abordar temes com el preu de l’aparcament en superfície que s’ha deixat per a l’any que ve, però feia temps que el ple de Barcelona no tancava acords de tanta envergadura amb un suport tan ampli.





La sessió ha donat llum verda a la pujada de taxes en matèries com l'ocupació de l'espai públic que fan les terrasses; l'impost sobre béns immobles (IBI) –que s'encareix, de mitjana, un 5,4%–; el preu de la grua, que s'apuja un 17%, o un augment de l'impost del clavegueram: el rebut mitjà anual passa d'uns 15 euros a 24. Les noves taxes només han rebut el vot contrari dels vuit regidors de Ciutadans, Barcelona pel Canvi i el PP.

També es discutirà els pròxims dies la proposta de la nova taxa per a la recollida de residus que el govern ha pogut aprovar inicialment gràcies a l'abstenció d'ERC, però que ha rebut crítiques dels grups de l'oposició. "Els milllors acords s’assoleixen negociant i és el que hem fet”, resumia el regidor d’ERC Jordi Castellana sobre les primeres enteses en matèria econòmica. Pel que fa a les terrasses, que era un dels punts més polèmics, s’ha rebaixat un 33% la primera pujada anunciada. Al passeig de Gràcia, per exemple, una taula amb quatre cadires passarà a costar 3,51 euros al dia i no 1,05 euros com fins ara. “No són quantitats desproporcionades”, ha defensat la regidora socialista Montserrat Ballarín.





L'últim ple de l'any també ha aprovat l'ordenança que regularà la zona de baixes emissions (ZBE), que, a partir de l'1 de gener, vetarà la circulació de vehicles contaminants entre les rondes els dies laborables. La nova restricció de trànsit, un cop incorporades al·legacions com la moratòria d'un any per a les persones que cobren menys de 8.000 euros anuals i necessiten el cotxe per treballar, ha obtingut el sí del govern de comuns i socialistes i, també, d'ERC i Junts per Catalunya. Ciutadans, el PP i Barcelona pel Canvi s'han abstingut.

Les forces que han permès l'aprovació del text, però, ho han fet des d'un punt de vista crític. Entenen que caldrà mesures per atacar les emissions que no provenen del trànsit i millores al transport públic. En nom del govern, el regidor d 'Emergència Climàtica, Eloi Badia, ha admès que la ZBE no pot ser l'única mesura per fer front a la contaminació, però que sí que és la més important de les que s'adoptaran. Badia ha assenyalat el transport interurbà i els pàrquings dissuasius en origen com els aspectes que caldrà millorar, a més de culminar, ha dit, els projectes per enllaçar tramvies i la Línia 9 del metro. La restricció aprovada entrarà en vigor a principis d'any, tot i que les multes per infringir-la no s'aplicaran fins a l'abril.