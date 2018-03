El Zoo de Barcelona perdrà prop d'un centenar d'espècies i acollirà animals mediterranis i amenaçats

Un pas més en l'actualització del zoo de Barcelona. La proposta de pla estratègic que ha presentat la direcció del Zoo passa per prioritzar les espècies de fauna autòctona, les que estiguin en perill d'extinció o amenaçades i les que formin part de plans de conservació. Encara que no hi ha cap llistat definitiu, segons ha dit el director del Zoo, Antoni Alarcón, en els pròxims deu o dotze anys es passarà de les 300 espècies actuals a unes 200 i escaig. "En vindran de noves, però se n'aniràn d'altres", ha dit.

Per exemple, el Zoo s'acomiadarà amb tota probabilitat dels camells, els guanacs, els ossos i les foques -just avui han marxat a un zoo hongarès les dues que quedaven-, i potser també dels tigres. En canvi, es quedaran animals en perill d'extinció, com els grans simis, els orangutans i les girafes, així com d'altres que formen part de projectes de conservació, com els dragons de Komodo, els elefants i, segurament, els pingüins.

"Reduirem el nombre d'espècies i buscarem la millor sortida per als animals que no estan en perill d'extinció, no són mediterranis i no estan en projectes de conservació", ha dit Alarcón. Les destinacions poden ser diverses: es poden portar a un altre zoo, a aquaris, a zones de recuperació d'animals o a santuaris. En tot cas, Alarcón ha deixat clar que "ningú estima més els animals" que els treballadors del Zoo, i que "aquí no matem cap animal".

L'objectiu de tot plegat és que el Zoo de Barcelona es converteixi "en el punt de trobada de la recerca, conservació i divulgació" de la fauna autòctona, ibèrica i mediterrània. Per convertir-se en "el zoo del Mediterrani" hi arribaran espècies com el linx, gràcies a un acord amb la Junta d'Andalusia.

Segons Alarcón, es vol convertir el Zoo en "un centre de conservació i diversitat", que es dediqui "molt prioritàriament" a la fauna dels ecosistemes mediterranis, "molt amenaçats pel canvi climàtic", ha lamentat. Per assolir-ho, el pla estratègic que aquest matí s'ha presentat al patronat de la Fundació Barcelona Zoo (on hi ha representants dels partits polítics i de la societat civil) preveu una inversió de gairebé 65 milons d'euros fins al 2031. Entre altres coses, es preveu crear alguns equipaments, com un pavelló d'invertebrats, un papallonari i un centre de la biodiversitat marina.