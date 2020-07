Barcelona detecta 150 positius nous de covid-19 però nega cap brot: "Està sota control"

La transmissió del coronavirus a Barcelona continua sota control. La corba epidemiològica creix a un ritme sostingut i, ara per ara, les dades no permeten parlar de cap rebrot, si bé és cert que en els últims dies s'ha registrat un repunt de casos que, segons les autoritats sanitàries i els experts consultats, era "esperable". La regidora de Salut de Barcelona, Gemma Tarafa, ha afirmat aquest dilluns que en l'última setmana s'han detectat 150 positius mitjançant PCR, la prova estandarditzada per confirmar les infeccions actives de covid-19, i que això significa que se n'han diagnosticat aproximadament vint persones cada dia. La setmana del 22 al 28 de juny es van detectar 90 casos, uns 60 positius menys. "És cert que hi ha una oscil·lació setmanal que ha derivat en un augment, però això cal veure-ho en perspectiva", ha assegurat la regidora, en referència a la sèrie històrica de diagnòstics fets públics per l'Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB).

Segons les dades públiques, la situació epidemiològica de la setmana passada és exactament la mateixa registrada la primera setmana de juny, amb 150 casos detectats. La segona setmana se'n van diagnosticar 139; la tercera 84; la quarta 90 i, la primera de juliol 150. Això significa que s'han identificat més casos després de dues setmanes a la baixa, però l'ASPB demana prudència i ho desvincula de cap brot descontrolat com els que han obligat a confinar perimetralment la comarca del Segrià.

"De tots aquests casos, l'ASPB en fa seguiment de contactes per tenir en tot moment la traçabilitat de les infeccions", ha remarcat Tarafa. Amb una roda de premsa exprés, la regidora ha volgut sortir al pas d'algunes informacions que han circulat aquest cap de setmana a les xarxes socials i en alguns mitjans de comunicació que asseguraven que districtes com Sants i Sarrià havien quintuplicat i triplicat, respectivament, la detecció de casos.

"No són dades correctes perquè se sumen dos tipus de resultats", ha aclarit. Una cosa són els positius diagnosticats per una PCR, que són els 150 que hem comunicat, i una altra els resultats positius dels tests ràpids –o serologies– que donen una fotografia del passat, perquè detecten anticossos i no es poden relacionar amb un brot concret perquè la infecció pot es pot haver superat des de fa dies. El missatge de l'organisme encarregat de la prevenció epidemiològica barcelonina és clar: "No estem ni de lluny en la situació de Lleida i, de fet, no són comparables, però cal fer una crida de prudència", ha sentenciat la presidenta de l'ASPB.

El fet de sumar els dos tipus de proves ha incrementat "artificialment" el nombre de casos, segons el microbiòleg de l'Hospital Germans Trias i Pujol, Pere-Joan Cardona. L'alta disponibilitat per fer PCR gràcies a la coordinació entre Salut Pública i l'Atenció Primària, diu, permet fer més proves que abans i, per tant, que les xifres també augmentin. Entre altres motius, pel cribatge dels asimptomàtics. "La capacitat per fer PCR és molt important, se'n poden fer fins a 8.000 al dia i els resultats es donen en 24 o 48 hores", apunta l'expert, que afirma: "El sistema de detecció ràpida funciona".

Cardona subratlla que cal tenir en compte la incidència del virus per cada 100.000 habitants en els últims 14 dies i combinar el resultat amb la taxa de contagis -les infeccions que provoca un cas índex (R0)- per determinar si un territori està en una bona situació, en una de preocupant o en una de dolenta. Les dades públiques que es fan servir per controlar-ho s'actualitzen cada dos dies. "I de moment a Barcelona no hi veiem cap increment preocupant. No hi ha raó per a l'alarma, però cal insistir en les mesures de protecció, la mascareta, la distància de seguretat i la higiene de mans. Sobretot tenir cura de la gent més vulnerable", assegura el microbiòleg.

En aquest sentit, l'Ajuntament ha reivindicat la necessitat de mantenir les mesures de distanciament social, la indispensable higiene de mans i l'ús permanent de la mascareta en espais públics on no es pugui mantenir, com a mínim, un metre i mig de distància entre persones. "Hem de cercar l'equilibri i ser prudents i responsables", ha indicat Tarafa. Poc abans, el primer tinent d'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, havia remarcat que el que ha passat a Lleida és un "avís que no som a l'etapa postcovid", i que les mesures d'autoprotecció s'han de respectar "escrupolosament". Cardona adverteix que serà una "lluita molt llarga", que durarà mesos, ja que el virus encara no ha deixat ni deixarà de circular.