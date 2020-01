Barcelona eliminarà dos carrils de la Meridiana fins a Fabra i Puig

Barcelona tira endavant el pla de reduir trànsit de la Meridiana i convertir l'espai, fins ara inhòspit i dominat pels vehicles, en un lloc agradable per a la vida veïnal. La tinent d'alcalde d'Urbanisme, Janet Sanz, ha explicat avui que l'objectiu és haver reformat l'avinguda fins a Fabra i Puig el 2023 i, en paral·lel, dibuixar com seria el projecte per estendre la reforma, d'entrada fins al pont de Sarajevo, i després fins al Nus de la Trinitat, un àmbit en què ja caldrà la implicació de la Generalitat. De moment es preveu una inversió de 46,6 milions per completar els dos següents trams de la pacificació: el que va des del carrer Mallorca –fins on ja ha arribat la primera fase de la transformació– fins al carrer Josep Estivill i, després, el de la prolongació fins a Fabra i Puig. L'objectiu és eliminar un carril de circulació per sentit –passar dels quatre i quatre actuals a tres i tres, i reservar-ne un per sentit a l'autobús–, situar el carril bici de doble sentit al mig i doblar l'arbrat de la zona. "La Meridiana deixarà de ser una autopista", ha celebrat Sanz, que ha assegurat que el nou dibuix serà més semblant al d'un eix considerat verd com el passeig de Sant Joan.

Les obres del primer tram on s'intervindrà és previst que comencin el setembre d'aquest any i que estiguin enllestides a la tardor de l'any vinent. Suposen una inversió de 6,6 milions d'euros i donaran pas a la intervenció prevista per arribar fins a Fabra i Puig, que ha de començar al principi del 2022 i estar acabada al final del 2023. S'hi destinarà un pressupost de 40 milions d'euros. En tot l'àmbit pacificat, la calçada perdrà deu metres d'amplada, que són els que està previst que guanyin el verd i els vianants.

651x444

El govern municipal també vol millorar les connexions entre els barris que fins ara s'han vist separats per la frontera de la Meridiana, i per això es preveuen actuacions com ara crear nous espais d'estades. Es transformaran, per exemple, les places Ferran Reyes i Maria Soteras Mauri. "Plantegem una proposta integral que treu protagonisme al cotxe i el dona als veïns", ha emfatitzat Sanz, que ha detallat que el pla es va presentar ahir als veïns en el marc de la Taula de Participació de la Meridiana, i que l'objectiu final de tota la transformació és acabar amb la contradicció que un lloc on hi viu molta gent sigui un espai "poc habitable".

La responsable municipal d'Urbanisme ha assegurat que el seu equip farà totes les actuacions que formen part de les competències municipals i que, en paral·lel, demanarà corresponsabilitat al Govern i l'Estat perquè inverteixin en aspectes com la millora de Rodalies i noves connexions viàries per substituir la Meridiana com a via de pas. L'exemple és la connexió de la C-58 amb la ronda de Dalt, planificada en el Pla Director d'Infraestructures, segons ha detallat Sanz.

El govern defensa que aquestes intervencions de pacificació no suposaran una saturació de la ciutat i confia en mesures com la reducció de trànsit associada a l'entrada en vigor de la zona de baixes emissions o els talls de trànsit durant unes hores en vies principals com el carrer Aragó per anar canviant la fesomia de la ciutat.