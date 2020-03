Barcelona endarrereix tres mesos el lloguer en el seu parc públic

L'Ajuntament de Barcelona no cobrarà les quotes de lloguer dels mesos d'abril, maig i juny a les persones que viuen de lloguer en el seu parc públic d'habitatge. La mesura, que s'ha anunciat aquest dimarts, beneficia un total de 8.748 famílies que viuen en habitatges gestionats per l’Institut Municipal de l’Habitatge i la Rehabilitació (IMHAB) i que, a partir del mes de juliol, tindran 18 mesos per abonar les quantitats endarrerides de manera prorratejada: és a dir, entre juliol del 2020 i desembre del 2021. La moratòria també s'aplicarà en els 1.400 habitatges de protecció oficial i en règim de propietat promoguts per l’IMHAB i als 400 locals comercials que gestiona l'institut. L'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) també ha acordat una moratòria de dos mesos per als llogaters de pisos i locals d'aquesta entitat, tal com els hi ha comunicat per correu. L'entitat pública metropolitana revisarà després si allarga la mesura, en cas que la situació duri més.

El compromís de l'Ajuntament també és revisar les quotes que paguen aquelles persones que hagin vist reduïts els ingressos. La revisió també s'aplicarà en els contractes que gestiona la Fundació Hàbitat3, en el marc del conveni amb el consistori i la Generalitat.

Colau defensa el nivell de confinament dictat pel govern espanyol

L'alcaldessa de la ciutat, Ada Colau, ha insistit aquests dies al govern espanyol de la necessitat d'aprovar una moratòria per als lloguers semblant a la que es va impulsar per a les hipoteques. De moment, el consistori ha previst ajudes per a les 891 famílies que viuen en pisos de la Borsa de Lloguer de Barcelona. Per poder afrontar aquest paquet de mesures, l’Ajuntament ha habilitat una partida extraordinària de 3,5 milions d’euros en el pressupost municipal, ampliable fins a 5,5 milions. L'equip de Colau, d'altra banda, fa una crida als propietaris de pisos turistics perquè, ara que no tenen demanda, els posin a la borsa de lloguer.