Barcelona endarrereix més el pagament de lloguers en el seu parc públic

L'Ajuntament de Barcelona ha ampliat la moratòria en el pagament de les quotes dels habitatges i locals comercials gestionats per l'Institut Municipal de l'Habitatge i la Rehabilitació (IMHAB) que va aprovar el 28 de març. L'ampliació de la moratòria queda recollida en un nou decret d'alcaldia, que s'ha fet públic avui, i que fa referència tant al termini de suspensió del pagament inicial, que s'allarga un mes, com al període de prorrateig posterior.

D'aquesta manera, no es cobraran les quotes de lloguer dels habitatges del parc públic durant els mesos d'abril, maig, juny i juliol i, a partir de l'agost, els beneficiaris disposaran de 36 mesos per abonar, de manera prorratejada, l'import de les mensualitats suspeses: és a dir, entre l'agost del 2020 i el juliol del 2023. La moratòria també s'aplicarà als habitatges de promoció pública i en règim de propietat promoguts per l'IMHAB i als locals comercials que gestiona l'institut.

El nou decret d'alcaldia també manté les ajudes al pagament d'habitatges de les famílies residents al parc municipal d'habitatges i als habitatges destinats a polítiques socials, així com de les que viuen en pisos de la borsa de lloguer de Barcelona. Un cop superada aquesta primera fase excepcional de suspensió dels cobraments, l'IMHAB revisarà les quotes d'aquelles famílies més afectades econòmicament per la crisi del coronavirus i les rebaixarà per adaptar-les a les seves noves condicions econòmiques.

Per poder afrontar aquest paquet de mesures que beneficia al voltant de 10.000 famílies, l'Ajuntament de Barcelona ha habilitat una partida extraordinària de 3,5 milions d'euros en el pressupost municipal, ampliable fins a 5,5 milions.