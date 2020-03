Barcelona envia bombers a desinfectar residències de gent gran

Els Bombers de Barcelona intervenen d'urgència durant aquest dissabte a la residència Casa Asil, de Sant Andreu, on ja han mort a causa del coronavirus una vintena de les 220 persones que hi viuen. Per això, s'ha considerat que era un dels punts prioritaris per a la intervenció del cos de bombers per intentar frenar noves defuncions. L'actuació arriba després que l'alcaldessa, Ada Colau, demanés ahir un pla urgent d'actuació al Govern en aquests equipaments i que la unitat d'emergències de l'exèrcit espanyol actués en quatre residències de la ciutat, també, durant el dia d'ahir. L'alcaldessa, de fet, va denunciar en roda de premsa que una de cada quatre morts de les que ha causat el coronavirus a la ciutat ha sigut en una residència d'avis -ahir se'n comptaven 54 en equipaments de gent gran-i ha considerat que algunes d'aquestes residències, com la de Sant Andreu, "ja no podien esperar més".

La intervenció dels bombers en aquest edifici de Sant Andreu aprofita la desinfecció per anar fent un reconeixement de l'estat de salut de les persones que hi viuen i separar en una planta aquelles que presenten símptomes de la malaltia. Segons ha explicat el cap d'unitat de suport tècnic dels bombers, Antonio Cabeza, a les habitacions s'hi han trobat persones que estaven ja mortes i algunes sedades. "El que hem d'intentar és que les 200 persones que hi viuen no acabin sent casos positius", ha explicat Cabeza, que ha remarcat que treballen per crear "zones netes" dins de la residència per apartar els residents de les zones de risc.

Els bombers treballaran durant tot el dia d'avui i la previsió és que dilluns puguin desinfectar tres residències més de la ciutat, segons ha detallat el tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle, que ha reiterat que tots els membres del cos i també la totalitat dels agents de la Guàrdia Urbana estan destinats a atendre l'alerta sanitària. Ha explicat que, amb aquest objectiu, també s'han posat efectius de bombers a ajudar els trasllats dels serveis funeraris i s'han posat les ambulàncies i els metges del cos a disposició de Salut.

Batlle també ha concretat que avancen els treballs per habilitar tres poliesportius que serviran d'hospitals de campanya: el C EM Olímpics (a prop de la Vall d'Hebron), el CEM Guinardó (Sant Pau) i el Claror Marítim (Hospital del Mar). Pel que fa al Clínic, segons ha detallat, es treballa per poder habilitar el saló d'un gran hotel proper. Però aquesta via encara no està tancada. Segons ha avançat avui aquest diari, dos dels hotels pròxims a aquest hospital on ara es treballa a contrarellotge per poder allotjar pacients lleus són el Barcelona Catalonia Plaza i l'Expo Hotel Sants.

Amb visió de ciutat, però, la consellera de Salut ha anunciat moments després que el gran hospital provisional es muntarà al recinte de la Fira, a l'Hospitalet, i tindrà una capacitat inicial de 300 llits que es podrà anar ampliant. Un dels pavellons del recinte firal a Montjuïc, el de Victòria Eugènia , ja està funcionant amb persones vulnerables i, a mitjans de la setmana que ve, està previst que obri un altre espai amb aquest ús i que s'arribi a una capacitat d'unes 450 places.