Barcelona exigeix al govern espanyol (amb el suport del PSC) la suspensió dels desnonaments

Barcelona en Comú ha traslladat al ple de Barcelona d'aquest divendres un text de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAH) per demanar al govern espanyol que aprovi immediatament un nou decret que suspengui tots els desnonaments i talls de subministrament a persones vulnerables. La proposta s'ha aprovat amb els vots a favor dels dos grups de govern, comuns i socialistes –que són les mateixes forces que governen a l'Estat–, i d'ERC i JxCat, però el debat s'ha centrat sobretot en els atacs de l'oposició al fet que els partits s'instin ells mateixos a prendre decisions. "El nostre és un sí perplex i tenaç", ha defensat la republicana Eva Baró, que ha considerat que els socialistes han fet un "exercici d'hipocresia" fent-se la foto amb els representants de la PAH abans del ple, i els ha acusat d'estar "blanquejant les vergonyes del govern espanyol". La mateixa PAH ha demanat als partits que siguin "conseqüents" perquè si votessin el mateix al Congrés que a l'Ajuntament la mesura prosperaria. I ha dirigit l'avís específicament als socialistes.

En representació del PSC, el regidor Joan Ramon Riera ha assegurat que des del govern espanyol ja han aturat dues vegades els desnonaments de famílies vulnerables en el context de pandèmia a través de reials decrets i ha assegurat que està convençut que es farà una vegada més a partir del 31 de gener, que és quan venç l'última moratòria. Riera, en canvi, ha dirigit els dards cap a la Generalitat i s'ha preguntat on és el Govern per fer polítiques en matèria d'habitatge: "A Barcelona ni hi és ni se l'espera".

La regidora d'Habitatge del consistori, Lucía Martín, que en la seva primera intervenció ha llegit la moció escrita per la PAH –que també recull que es fixin compensacions per als petits propietaris que es vegin afectats–, ha criticat la posició de Cs, el PP i Barcelona pel Canvi, a qui ha acusat de continuar "d'esquena" al dret a l'habitatge. El text aprovat demana que la moratòria s'allargui fins a l'entrada en vigor de la nova llei d'habitatge, que ha de regular de manera definitiva la impossibilitat de desnonar a qui no tingui alternativa habitacional.



En representació de JxCat, Jordi Martí ha insistit que la proposició "va dirigida a l'Estat, no l'Estat en genèric, sinó el govern de l'Estat, que componen el PSOE i Podem". Cs, que s'ha abstingut en la votació, ha acusat el govern de Colau d'oblidar-se que governa i que no està "darrere de la pancarta". I el PP, que hi ha votat en contra com Barcelona pel Canvi, ha vist en aquest text un "intent de camuflar la inoperància" del govern. "No tenen cap credibilitat en matèria d'habitatge", ha reblat Eva Parera, de Barcelona pel Canvi.



La moratòria antidesnonaments no atura les execucions ajornades per la pandèmia

En nom de la PAH, Santi Mas de Xaxàs ha defensat abans del ple que el nou decret és "necessari" perquè "l'actual no ha acabat amb els desnonaments", i ha afegit que "només cobreix les famílies que hagin entrat en vulnerabilitat amb motiu del covid-19, que és molt difícil de demostrar". Ha insistit que si el Congrés no ho aprova "serà exclusivament per la falta de voluntat política del PSOE".