Barcelona admet dèficits i garanteix ara mascaretes per a les treballadores de l'atenció domiciliària

"Portem molts dies treballant sense les condicions necessàries. Posant-nos en risc nosaltres mateixes i les persones vulnerables de les quals tenim cura". Treballa al Servei d’Atenció Domiciliària de Barcelona (SAD), prefereix no identificar-se i està "indignada" per com ha hagut de fer la seva feina aquests dies, en plena alerta sanitària i sense mesures de protecció. "Només ens han donat uns guants i ens han ofert una mascareta de paper que havíem de portar molts dies i que no he volgut ni anar a recollir, això no frena el coronavirus ni cap altra cosa", lamenta. Treballa per l’empresa Valoriza, de Sacyr, que es va adjudicar una de les quatre zones en les quals es divideix la ciutat per al SAD, i considera "temerària" la manera com s’està oferint aquest servei. Ella mateixa ha anat cada dia a tres o quatre cases sense cap protecció extra. Exposant-se i exposant els altres, lamenta.

La regidora de Salut de Barcelona, Gemma Tarafa, ha admès avui que fins ara han tingut problemes per subministrar tot el material de protecció, però ha garantit que demà ja hi haurà mascaretes –sense concretar quantes–. I que divendres estarà en funcionament un equip específic, amb més equipament, per acompanyar les persones que hagin donat positiu en Covid-19 o que hagin d'estar en aïllament i no tinguin xarxa familiar. Tarafa ha agraït, en aquest sentit, que els usuaris del serveis han baixat un 30% perquè moltes famílies, ara confinades, han assumit aquestes tasques. I ha instat l'Estat i la Generalitat a accelerar els mecanismes per requisar el material necessari. "És importat que aquestes treballadores tinguin gel, guants i mascareta", ha insistit. Algunes treballadores, però, ja han exposat que calen més mesures que aquests tres elements.

Segons el consistori, fins ara s'ha detectat un únic positiu en Covid-19 entre els usuaris del servei i asseguren que es tracta d'una persona que va ser hospitalitzada i que no va ser atesa per cap treballadora del SAD.

"Calen bates i mànigues"

Per al sindicat CGT, que va alertar de la situació dilluns, les solucions arriben "tard", tractant-se d'un servei tan exposat com el de l'atenció domiciliària, i no se soluciona només amb mascaretes, sinó que calen més elements per evitar contagis, com bates i mànigues especials per a les tasques de neteja. Una per a cada usuari, insisteixen. Consideren inadmissible la forma en què han hagut de treballar aquestes persones, sobretot tenint en compte que atenen persones vulnerables. I alerten que si no es garanteix prou material per anar canviant la mascareta, les mesures no serviran de res.