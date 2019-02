Barcelona oferirà un batxillerat de tres anys en tres instituts

Barcelona impulsarà a partir del curs que ve una iniciativa inèdita al país amb l'objectiu de reduir l'abandonament a batxillerat: es tracta de flexibilitzar aquesta etapa educativa permetent que en tres instituts s'allargui el batxillerat un curs més, de manera que els estudiants puguin decidir si el cursen en dos o en tres anys. Els centres on es començarà a aplicar aquest pla pilot són els instituts Infanta Isabel, Ferran Tallada i Balmes.

Així, les assignatures i matèries es repartiran en tres cursos, per tal de carregar menys els estudiants que ho necessiten pel seu ritme d'aprenentatge. Amb aquesta iniciativa es busca que aquesta etapa educativa, que normalment està molt enfocada a la selectivitat i a la universitat, també es consideri un "itinerari" cap a la formació professional de grau superior. De fet, aquesta iniciativa s'ha d'entendre també en el marc del nou decret de batxillerat que prepara la Generalitat per transformar-la en una etapa més competencial.

Segons han explicat el president i la vicepresidenta del Consorci d'Educació de Barcelona, Josep Gonzàlez-Cambray i Laia Ortiz, la mesura s'inclou en un paquet de decisions que afecten el batxillerat a Barcelona de cara el curs que ve: s'obriran tres noves línies de batxillerat artístic, s'oferirà un batxillerat professionalitzador amb estades a l'empresa en tres instituts més i s'impartiran matèries específiques amb contingut de graus de formació professional en 11 centres de la ciutat.

Pla de xoc contra la segregació

Places reservades i gratuïtat de l'escola per a les famílies vulnerables

No seran les úniques novetats educatives l'any que ve a Barcelona: s'impulsarà també un pla de xoc contra la segregació i per la igualtat d'oportunitats i l'èxit educatiu, en què es prendran mesures concretes per garantir la distribució equitativa de l'alumnat entre les escoles.

Així, es reservaran places a tots els centres públics i concertats de la ciutat per infants vulnerables a P3 i 1r d'ESO, als quals es preassignarà en funció de l'escolarització dels germans o la distància amb el seu domicili, mentre que en el cas de l'institut també es tindrà en compte la ratificació del tutor de sisè. Per fer-ho, es potenciaran els EAPs, els equips d'assessorament psicopedagògics.

També hi haurà canvis en la gestió de la matrícula viva: l'alumnat que arriba durant el curs -molts tenen necessitats educatives especials- no s'assignarà en funció de les vacants disponibles en els centres, sinó que la distribució es farà de manera equitativa, per evitar que tots els alumnes nouvinguts s'escolaritzin a les maeixes escoles.

El pla de xoc també inclourà l'exempció del pagament de quotes d'escolarització tant en centres públics com en concertats, i la gratuïtat en el servei de menjador, activitats extraescolars i d'estiu, per exemple. No han concretat el pressupost per aquestes mesures, i han dit que estaran finançades per les dues administracions (Generalitat i Ajuntament) en funció de la competència.

Més places a P3 i 1r d'ESO

El 6% dels nous alumnes d'infantil i el 16% d'ESO estan en situació de pobresa extrema

El Consorci oferirà de cara el curs que ve 14.090 places de P3 entre públiques i concertades, davant una demanda estimada de 12.750 sol·licituds. Això significa sis grups més (dels 265 es passa a 271 el proper curs). Es preveu que de tots aquests infants, 831 estiguin en situació de pobresa extrema, cosa que significa un 6,5%.

A l'ESO, es preveuen unes 5.200 sol·licituds, per les quals s'oferiran en tota 5.484 places en 187 grups. Fins a 843 alumnes seran d'alta vulnerabilitat, és a dir, un 16%. Per fer front a la creixent demanda d'ESO, s'obrirà l'Institut la Sagrera i s'obre un nou institut a Pedralbes de la fusió de l'Ausiàs March i Joan Boscà.