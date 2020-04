Barcelona es prepara per al postconfinament: pintarà voreres més amples i habilitarà corredors bici

Durant l'estat d'alarma, Barcelona ha vist caure la mobilitat en vehicle privat entre un 70% i un 80%, una fita que supera de molt llarg la que es marcava amb la implantació de la zona de baixes emissions, que veta la circulació dels cotxes més contaminants. Ara, però, el temor és que amb l'aixecament de les mesures més restrictives del confinament molta gent triï desplaçar-se en el seu propi vehicle per evitar-se les aglomeracions i els espais compartits. De fet, aquests dies ja s'ha vist que el transport públic perdia el seu domini pel que fa al nombre de desplaçaments dins la ciutat. I en previsió que això pugui anar a més, i sobretot per accelerar canvis per avançar cap a un model de ciutat més saludable, el govern d'Ada Colau ha presentat avui un pla d'urgència perquè Barcelona reactivi el seu dia a dia de manera "segura". Aquest pla inclou actuacions com la ràpida habilitació de carrils bici –encara que sigui pintant diferent un carril fins ara habilitat per a trànsit–, ampliar voreres també per al sistema provisional, millorar les connexions en autobús i reservar per al vianant una part important dels laterals de la Gran Via i la Diagonal.

Tot, sense esperar els temps habituals de les reformes, fet a l'estil aplicat a les superilles: amb colors a terra i elements provisionals d'urbanisme tàctic. La idea és que estigui a punt abans del desconfinament. Colau ha insistit que la ciutat treballa per "anticipar-se" als diferents escenaris, que és el factor "clau" en aquesta crisi per preparar l'espai públic i la mobilitat en la línia del que ja fan altres ciutats: "No volem tornar a la normalitat dels cotxes i la contaminació d'abans". Asseguren que les actuacions es fan ara de manera ràpida però que han vingut per quedar-se, que serà una transformació de la ciutat.

A la Diagonal es tancarà al trànsit el lateral de la banda mar entre la plaça Francesc Macià i el passeig de Gràcia i el lateral muntanya entre el passeig de Gràcia i el carrer Marina. La resta de trams es mantindran oberts per facilitar el desplaçament dels autobusos. A la Gran Via, els vianants guanyaran el lateral mar entre la plaça Espanya i Tetuan i el lateral nord estarà reservat a autobusos. En total, el pla preveu guanyar 30.000 metres quadrats d'espai per als veïns amb actuacions que també inclouen accelerar el projecte de malla d'eixos verds a l'Eixample. En concret, es dibuixa d'immediat la pacificació dels carrers Girona, Consell de Cent i Rocafort. L'espai es guanya sempre en vials que fins ara eren per a cotxes. A Consell de Cent i Girona es mantindran els carrils bici, que seran unidireccionals. I Rocafort es concebrà com una via pedalable.

651x366 Simulació de com quedarà el carrer Consell de Cent Simulació de com quedarà el carrer Consell de Cent

Aquestes vies passaran a tenir un únic carril de trànsit amb limitació a 30 km/hora i voreres que, amb pintura, podran créixer quatre metres més. A la Via Laietana, l'artèria pendent de la seva gran reforma –ara amb incertesa pressupostària–, s'hi accelerarà, també, una ampliació provisional de les voreres, que arribaran als 4,15 metres als dos costats.

Pel que fa a la xarxa de carrils bici, es preveu guanyar 21 quilòmetres de corredors. En aquest cas, la idea per actuar ràpid és substituir un carril de trànsit per un d'exclusiu de bicicletes o compartit amb l'autobús. Se senyalitzarà pintant la calçada d'un color diferent i incorporant elements de protecció i un logo de bicicleta dibuixat. S'habilitaran corredors d'aquest tipus en punts com la Gran Via entre Aribau i passeig de Gràcia o en carrers molt transitats com València, Roger de Llúria, Pau Claris o la Via Augusta, que tindrà els carrils bici als laterals. I, també a la Meridiana, al passeig de Santa Coloma, una via pensada per connectar el Besòs amb la ciutat i pensada per a la gent que ve de fora, i en algun tram de Castillejos i Indústria. A Creu Coberta el carril combinarà bus i bicicleta i el carril passarà per la plaça Espanya.

L'altra prioritat serà reforçar la xarxa de bus com a alternativa potent al metro i, per això, s'hi volen fer reajustaments i també trams nous en punts com els carrers Creu Coberta, Via Augusta en sentit ascendent, Espronceda en sentit mar o el passeig García Faria en sentit Llobregat. En altres punts se segregarà el carril bus amb elements físics. Això s'aplicarà, per exemple, a l'avinguda Sarrià, al passeig Joan de Borbó o al passeig de Gràcia entre Rosselló i la Diagonal. En paral·lel, i per permetre l'ús segur del transport públic, es dissenyarà un pla de desinfecció i es demanarà a la Generalitat i el govern espanyol indicacions detallades sobre el règim de distàncies.

La responsable d'Urbanisme, Janet Sanz, que ja va avançar en una entrevista a l'ARA els objectius del pla, elogia que s'actuarà de manera "flexible" i més barata, cosa crucial en el context actual de contenció. La regidora de Mobilitat, Rosa Alarcón, ha remarcat que el repte ha de ser recuperar el patró de mobilitat dominat pel transport públic, els desplaçaments a peu i els que es fan en bicicleta per sobre dels que es fan en cotxe. Per això, ha dit, treballaran per recuperar la "confiança" en el transport públic, que ha sigut el gran "damnificat" de la crisi. Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) augmentarà, també, la freqüència de pas al bus. La regidora ha xifrat en 30 milions mensuals d'euros la caiguda de facturació per la no validació de bitllets durant aquests dies.

El Bicing ja s'ha reactivat aquesta setmana amb 57 estacions noves i amb mesures sanitàries i es treballa per acabar la renovació dels parquímetres del carrer per permetre el pagament sense contacte. L'equip de Colau també ha anunciat que vol ser més restrictiu amb les motos aparcades a la vorera i controlar més la indisciplina als carrils bus. Preveu enllestir a curt termini el polèmic procés de repartiment de llicències de moto compartida i estendre les zones d'aparcament regulat. L'objectiu, de fet, és que no hi hagi cap lloc on aparcar de manera gratuïta a la ciutat. Colau ha considerat urgent plantejar el debat del finançament del transport públic, i que això s'ha de plantejar de manera immediata amb Estat i Govern. L'equip de Colau portarà el pla com a mesura de govern al ple de la setmana que ve.

"Ens preocupa sortir al carrer amb els nostres fills"

La plataforma veïnal Eixample Respira, que havia demanat una "reducció dràstica del transit" després del confinament, considera "insuficients" les mesures anunciades. Consideren que no estan a l'alçada de la magnitud del moment i no permeten garantir la distància física de la majoria de la gent. "Ens preocupa demà sortir al carrer amb els nostres fills i que no ho podem fer amb garanties de seguretat", lamenten.