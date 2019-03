Barcelona obrirà el pròxim curs la primera escola de segones oportunitats de titularitat pública

Barcelona ha començat les obres de reforma de l'antiga seu del CAP del barri de Navas, a Sant Andreu, per construir-hi la primera escola pública de segones oportunitats de la ciutat, adreçada als joves que ni estudien ni treballen per donar-los una formació de dos anys com a màxim que els ajudi a tornar als estudis reglats o a inserir-se al mercat de treball amb un cert grau d'especialització. "L'abandonament respon moltes vegades al fet que el sistema educatiu no ha estat capaç d'acompanyar amb els ritmes necessaris", ha dit la tinent d'alcalde de Drets Socials, Laia Ortiz.

Amb un pressupost d'1,2 milions en dos anys, les obres duraran fins al juliol, i es preveu que els alumnes s'incorporin al setembre. Primer començaran 30 joves d'entre 16 i 25 anys que han abandonat prematurament el sistema educatiu o estan en risc de fer-ho, però s'anirà ampliant fins a 90 persones, que és la capacitat màxima d'aquesta nova escola, de 300 metres quadrats. Cada alumne tindrà un tutor de referència, que li farà un diagnòstic personalitzat per orientar-lo i dissenyar la formació que més li convingui.

Aquests itineraris tindran una durada de dos anys o menys, segons el pla personal de cada alumne, que s'articularan a partir de continguts i mòduls que encaixin en el sistema educatiu reglat o que estiguin reconeguts pel Servei d'Ocupació de Catalunya, de manera que després el jove pugui reprendre els estudis o incorporar-se al mercat de treball. En aquesta línia, l'equip del centre estarà format per diferents professionals amb llarga experiència en projectes socioeducatius i d'inserció de joves en risc d'exclusió social. Hi haurà una persona de coordinació pedagògica i direcció del centre, dos educadors, una persona dedicada a la prospecció d'empreses i intermediació laboral, una psicòloga, una persona de suport en les activitats de lleure i formació i un professional de suport a la gestió i atenció al públic.

L'accés al centre es farà a través de derivació dels serveis socials, de salut, del Consorci d'Educació o de les famílies, i serà lliure i gratuït. L'escola té un vessant formatiu però també d'acompanyament i orientació als joves, i de fet es donarà la mateixa importància a la dimensió emocional per recuperar l'autoestima dels nois i noies. En aquesta línia, també hi haurà un treball d'orientació i suport amb les famílies i una oferta d'activitats de lleure i de suport.

Segons el comissionat d'Educació de l'Ajuntament, Miquel Àngel Essomba, la ciutat "ha de ser capaç de posar els recursos necessaris" a l'abast d'aquestes persones, i ha dit que espera que aquest centre es converteixi en un model per a tot el projecte eductiu. "No és una crítica a l'educació, és una oportunitat perquè el sistema vegi que es massa rígid", ha afirmat la regidora.