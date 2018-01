Barcelona reclama 42 milions de les escoles bressol a la Generalitat

L'Ajuntament de Barcelona reclamarà 41,8 milions d'euros a la Generalitat de les escoles bressol municipals. Els gairebé 42 milions, segons el càlcul del consistori, sorgeixen de l'aportació que hauria hagut de fer el Govern entre els cursos 2013-14 i 2016-17 (que estava fixada en 1.300 euros per alumne). Aquests diners no han arribat perquè l'any 2012, en el marc de les retallades, la Generalitat va deixar de fer la seva contribució a les llars d'infants municipals. Les últimes setmanes el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha reconegut a diversos consistoris que rebin l'aportació retallada del Govern i ara Barcelona vol aprofitar aquestes sentències per reclamar la seva part.

La tinent d'alcaldia de Drets Socials, Laia Ortiz, ha explicat que el consistori ha presentat aquest dijous un requeriment administratiu davant el departament d'Ensenyament perquè aboni els 41,8 milions pendents. Si en un termini de dos mesos la Generalitat no dona resposta a l'Ajuntament de Barcelona, el consistori presentarà un recurs davant una sala contenciosa administrativa del TSJC. Ortiz ha assegurat que l'Ajuntament ha intentat negociar amb Ensenyament, sense èxit, el pagament de l'aportació retallada, però que al final -després de les sentències del TSJC- ha optat per demanar al Govern la seva contribució dels últims quatre cursos de les escoles bressol (que són els que pot reclamar perquè no han prescrit).

L'Ajuntament de Barcelona, a diferència d'altres consistoris, ha apuntat que la Diputació no li ha fet cap aportació específica en les llars d'infants per suplir la falta de finançament de la Generalitat. Tot i això, la Diputació de Barcelona ha destacat que l'estiu passat va acordar amb el consistori fer-li una contribució de 17 milions (que se sumarà als 30 milions que també li aportarà aquest mandat) per a la millora dels centres educatius de la ciutat. Per la seva banda, Ensenyament ha recordat que el 2012 va acordar amb les quatre diputacions catalanes que aportessin 875 euros per alumne després que el Govern deixés de fer la seva contribució a les escoles bressol.

Les últimes setmanes el TSJC ha resolt que consistoris com Cornellà de Llobregat, l'Hospitalet i Esplugues, entre molts d'altres, han de rebre els diners de les llars d'infants que la Generalitat no ha pagat els últims cursos. Arran d'aquestes sentències, diversos municipis -a part de Barcelona- han decidit presentar recursos judicials per obtenir les aportacions pendents.