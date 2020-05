Barcelona reobrirà demà les platges per a l'esport individual a la franja de matí

Barcelona recuperarà, a partir de demà, les platges com a espais per poder-hi fer esport individualment. Serà només durant la franja permesa del matí, entre les sis i les deu, i no s'hi podrà fer en cap cas esport de manera col·lectiva ni estar-se a la sorra. Ho ha anunciat el regidor d'Emergència Climàtica, Eloi Badia, que ha detallat que hi haurà dos llocs d'accés a cada platja amb controls de la Guàrdia Urbana i un altre d'específic per a l'entrada dels esportistes federats, a la platja del Bogatell.

Els federats també podran accedir a la platja en l'horari de vespre. La natació es podrà practicar sota la responsabilitat de cadascú, sense socorristes, com es fa a l'hivern, i per anar-hi no es podrà fer servir el cotxe, sinó que les platges s'han concebut com a espais de proximitat. "El missatge és que no puc agafar el cotxe per anar a fer esport", ha avisat el regidor, que sí que ha previst alguna excepció per als federats que necessitin transportar material. Els ha demanat, en concret, un "petit esforç" per desplaçar-se fins a l'accés de Bogatell, encara que no quedi a prop de les entitats esportives.

Badia ha explicat que és la primera fase de la recuperació de les platges, restringides ara a l'ús esportiu. Més endavant es reobriran com a espais públics i, finalment, es recuperaran serveis com el bany i els socorristes. A la fase en què s'autoritzin les passejades es podria preveure ja l'obertura dels xiringuitos, amb els quals el consistori continua negociant després que anunciessin que ja no els sortia a compte fer la temporada i que no obririen. "Tindrem una ciutat cívica i corresponsable", ha dit el regidor sobre la manera com es garantirà l'horari d'ús, tot i que sí que ha apuntat que preveuen haver d'avisar una "minoria". En paral·lel, l'Ajuntament ha engegat el manteniment per anar posant a punt les platges per al moment de l'obertura. Els experts els asseguren que la sorra i l'aigua són espais segurs de cara a prevenir els contagis.

La ciutat de Barcelona també obrirà els sis parcs de la muntanya de Montjuïc, i ja en tindrà 77 de disponibles, tot i que les àrees de joc infantil es mantindran tancades. Badia ha remarcat que en el context actual, els gossos hi han d'entrar sempre lligats i fins que no arribin a les seves zones d'esbarjo. El regidor ha reconegut que la ciutat necessita ara fer "un pas endavant" en la neteja dels espais públics perquè s'estan combinant elements com la baixada dels efectius de les brigades pel confinament i l'acumulació de pol·len. Dilluns s'incorporaran mil treballadors i s'arribarà al 60% de la plantilla. També dilluns es preveu la reobertura dels punts verds, però encara no el servei de recollida de residus voluminosos.