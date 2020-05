Barcelona tindrà 40.000 places noves als casals d'estiu

Fins a 40.139 infants més que l'any passat podran tenir accés a una plaça en un casal d'estiu a Barcelona aquest any. En plena emergència sanitària i educativa pel coronavirus, l'Ajuntament de Barcelona ha ampliat un 12% les places a les activitats d'estiu fins a superar les 387.000. Per assolir-ho, es posen sobre la taula 7 milions d'euros, un 34% més que el pressupost de l'estiu passat.

"Aquest estiu hi posem més il·lusió, més esforç i més recursos", ha explicat l'alcaldessa de la ciutat, Ada Colau, en roda de premsa, en la qual també ha dit que les activitats duraran tot l'estiu (també a l'agost) i tindran una especial atenció a les famílies i barris més vulnerables. De fet, s'obrirà una línia de beques i d'activitats gratuïtes en aquestes zones de 3,6 milions d'euros, però que no tindrà cap tipus de límit pressupostari per si és necessari ampliar-la. Una "mesura excepcional" que calia prendre donat el context de pandèmia, en què ja fa quasi tres mesos que els infants no van a l'escola.

Segons ha explicat la comissionada d'Educació, Maria Truñó, s'han pres dues mesures més per pal·liar l'impacte educatiu del confinament en els infants: s'obriran 25 biblioteques, 20 patis oberts i 20 centres cívics a l'estiu per fer-hi activitats programades i convertir-los en "motors de vida cultural i comunitària", i es faran activitats de reforç durant tres setmanes a l'alumnat d'ESO amb més dificultats en 26 instituts de la ciutat, és a dir, un terç dels centres de secundària. Ara l'Ajuntament està preparant uns tutorials perquè també les activitats lúdiques que es facin als casals d'estiu municipals incorporin continguts per acompanyar els infants emocionalment i educativament. "No es tracta d'escolaritzar el lleure sinó de fer-lo més nutritiu en aprenentatges i hàbits", ha afirmat Truñó.