Barcelona validarà un pressupost de 3.033 milions

L'acord a quatre bandes per als pressupostos de Barcelona, que es va presentar dilluns amb una foto al Saló de Cent, havia de superar aquest dimecres el primer tràmit, el de la comissió d'Economia, per quedar enllestit per aprovar-se en el pròxim ple. La comissió, però, s'ha ajornat després que ha transcendit la mort del treballador municipal que va ser apunyalat dilluns. L'equip de Colau, amb tot, sí que ha donat els detalls del document final, al qual donaran suport, com a mínim, els dos partits de govern, Barcelona en Comú i PSC, i els dos independentistes, ERC i JXCat, i que presenta un pressupost que per primera vegada supera els 3.000 milions d'euros. En concret, 3.033 milions. Una fita que s'assoleix després que el govern municipal s'hagi avingut a incorporar els 100 milions extra d'inversió que demanaven els republicans –72 pròpiament al capítol d'inversions i 28 al d'actius financers– per sumar-se a l'entesa i que es dedicaran a habitatge i a fer front a l'emergència climàtica.

L’entesa també inclou l’acord per apujar el preu de les àrees blava –es preveu que la tarifa més cara pugui passar dels 2,50 €/hora als 3,75 €, menys per als vehicles que tinguin l’etiqueta ECO de la DGT– i de l’àrea verda –per als no residents una hora d’aparcament podrà arribar a costar 4,25 €– i, també, per a la nova taxa de residus.

El pressupost per a aquest 2020 suma 386 milions més (un 14,6% d'increment) que el de l'any anterior, que era una pròrroga del 2018. En el capítol dels ingressos, es preveu una pujada de 128 milions de les transferències que fa l'Estat i de 43 milions per la pujada aprovada per a l'Impost de Béns Immobles (IBI), que de mitjana s'encareix un 5,46%. Un altre font d'ingressos és la previsió del que pugui arribar del recàrrec turístic de fins a quatre euros per persona i dia -s’estima que uns 40 milions sumant taxa i recàrrec– - i, en total, s'espera un increment de 80,3 milions per la pujada de taxes com la de les terrasses, el clavegueram o l'aparcament en àrea blava i verda.

El 2020 hi haurà 202 milions més –un total de 2.386 milions– destinats a despesa corrent, i l'àrea que s'endú una partida més gran és la de Medi Ambient (415 milions), seguida de la Serveis Generals (404 milions). El consistori dedicarà prop de 622 milions al que són pròpiament les inversions (164 milions més que l'any passat). Creix, sobretot, la partida per a habitatge, amb 171 milions d'euros en total. I es destinaran 169,5 milions a transformacions a l'espai públic.

En aquest capítol destaquen reformes com la de la plaça de les Glòries, que, amb la construcció del túnel a Castillejos-Badajoz, acapara prop de 49 milions. També destaca la partida de 35,6 milions per al Pla de Barris i els 14,1 dedicats a ajudes a la rehabilitació d'habitatges.

El govern d'Ada Colau ja va destacar el caràcter expansiu de la primera proposta de pressupost, que se situava en els 2.898,2 milions i, fruit de la negociació, els comptes que s'aprovaran superen per primer cop els 3.000 milions i se situen, segons els grups, al límit del que preveu la llei de finançament local. El sí als pressupostos arriba després que l'equip de l'alcaldessa també aconseguís, en el ple de desembre, tirar endavant la pujada de taxes plantejada a les ordenances fiscals, i marca un canvi d'etapa en les relacions entre el govern i l'oposició. Són, de fet, els primers pressupostos que Colau aconsegueix aprovar per la via de la negociació i sense necessitat de sotmetre's a una qüestió de confiança.