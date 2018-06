Bargalló: "Hi ha la possibilitat de convertir en públiques algunes escoles concertades de Barcelona"

El conseller d'Ensenyament, Josep Bargalló, ha anunciat en una entrevista a l'ARA que el departament d'Ensenyament està estudiant seriosament la possibilitat de convertir en públiques escoles de Barcelona que ara són concertades. "Hi ha la possibilitat de convertir en públiques les concertades", ha afirmat. Segons ha dit, en un moment en què l'escola pública té més demanda que la privada per primera vegada a la ciutat, el departament no té opció de fabricar edificis nous perquè no hi ha espais on fer-ho, però té en ment diverses vies per "resoldre" la manca d'espais.

Una opció, segons ha dit, és construir escoles a les afores de Barcelona, però el mateix conseller ha dit que "per lògica" les famílies no ho volen. Una altra opció és convertir en escola algun edifici de titularitat pública, tal com estan estudiant. I la darrera opció és el "lloguer parcial" d'un edifici o la "compra completa" d'una escola concertada per fer-la pública. Bargalló ha dit que seria en casos on l'escola és propietat d'un grup de pares o d'una congregació religiosa però que "ja no és un negoci" perquè comença a no ser rendible. "En aquests casos podem intervenir", ha dit. El conseller ha explicat que ahir ho va comunicar a les patronals de l'escola privada, en una reunió, i en "van prendre nota satisfactòriament".

Preguntat per quan es podrà tirar endavant la reconversió d'escoles privades i concertades a públiques, Bargalló ha insinuat que podria ser ja el curs que ve. "Això seria quan poguéssim. Si es dona el cas, sí [el curs que ve]".

Hi haurà oposicions els propers anys

El conseller també ha plantejat que la seva voluntat és reduir la bossa d'interins perquè obtinguin plaça fixa. Ara mateix el 30% de la plantilla és interina, i això provoca una "gran mobilitat". "Per tenir projectes educatius potents necessitem estabilitat. I una manera de fixar plantilles és reduir el nombre d'interins fins al 8 o 9%", ha afirmat.

Per això, ha dit que l'any que ve, el següent i l'altre (fins el 2022) també hi haurà un procés d'oposicions, com el que hi ha hagut aquest any. Això sí, Bargalló ha dit que canviarà el sistema d'oposicions. "Ara són oposicions memorístiques per un sistema educatiu que és competencial. Formem professors a l'antiga però l'endemà el portarem a l'escola que serà moderna", ha criticat. Ja l'any que ve es començaran a introduir canvis, però no es podrà fer una renovació total. L'ARA ja va explicar que el temari de les oposicions per a mestre és el mateix des de fa 25 anys.

100 casos més d'acusacions d'adoctrinament

Bargalló també ha revelat que al marge dels casos de La Seu d'Urgell i de Sant Andreu de la Barca, en què es manté oberta la investigació per a quatre professors, hi ha un centenar de casos de directors que estan sent investigats per adoctrinament arran de l'1-O. Segons ha dit, són casos que no s'han fet públics perquè les persones afectades han demanat que el seu cas no surti a la llum i "perquè els fiscals no han filtrat els noms". Són casos "molt diversos", que estan en diferents fases de la investigació i ha afirmat que confia que acabaran "en res".

Així, ha exemplificat que hi ha denúncies a directors perquè el col·legi on treballen va ser un col·legi electoral l'1-O, però Bargalló ha deixat clar que això no té fonament perquè aquell cap de setmana el departament va deixar clar que les escoles no tenien responsabilitat en el referèndum. També ha dit que moltes de les denúncies provenen de les bústies que va obrir el govern espanyol del PP buscant casos semblants als de Sant Andreu o la Seu.

Referma la voluntat de retirar els concerts a les escoles que separen per sexe

Bargalló també ha reiterat la seva voluntat d'eliminar els concerts a les escoles que separen per sexe. "Quan comenci a iniciar el procés de renovació dels concerts, agafarem i els direm que no ho compleixen. I direm: si canvieu, cap problema; si no, no us donarem el concert", ha afirmat. Segons ha justificat, aquestes escoles -a Catalunya són 16-, no compleixen elements de la llei d'educació de Catalunya (LEC) que són clau, com la "coeducació" i "el compliment de les necessitats d'escolarització al territori".

En cas que aquestes escoles passin a complir aquests criteris -l'ARA ha publicat que una escola d'Igualada vinculada a l'Opus Dei passarà a ser mixta per primer cop a l'Estat-, se'ls renovaria el concert. Bargalló ha deixat clar, en qualsevol cas, que educació "diferenciada" no significa "tenir els alumnes allunyats quilomètricament" o que facin classe "només professors". "No segreguen només dins l'aula, sinó que ho fan també per edificis", ha exemplificat. Per això, ha dit que és un model que "s'ha de respectar, però no amb diners públics".