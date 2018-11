Berga es converteix en la ciutat més gran de Catalunya que aposta pel porta a porta

Berga és des d'aquest dilluns el municipi més gran de Catalunya que ha apostat pel sistema de recollida selectiva de residus porta a porta. Si bé els nivells de recollida selectiva a Berga fins ara eren relativament baixos i per sota la mitjana catalana, al voltant del 30%, amb el nou sistema la xifra podria arribar al 80%. Segons l'Agència de Residus de Catalunya (ARC), amb dades del juliol d'aquest any, 158 municipis catalans fan el porta a porta i es preveu que abans d'acabar l'any ja s'arribaria als 200.

De fet, el mètode s'ha posat en marxa a nou municipis del Berguedà durant l'octubre: Bagà, La Pobla de Lillet, Guardiola de Berguedà, Sant Julià de Cerdanyola, Cerca, Olvan, Casserres, Puig-reig i Gironella. El president del Consell Comarcal, Josep Lara, ha destacat la determinació dels diferents partits polítics de la comarca per tirar endavant un projecte comú que "beneficia" tot el territori. Sense el consens entre les diferents formacions, ha admès el president, hagués estat molt més complicat tirar endavant la implantació del nou sistema de recollida porta a porta.

Lara, que ha dit que el nou mètode "ha vingut per quedar-se", ha afirmat que "amb la lliçó apresa" després d'alguns errors en les primeres implementacions, ara s'han intensificat molt notablement les campanyes informatives i també les reunions amb els veïns per explicar com funciona el sistema.

El president del consell comarcal també ha lamentat algunes mostres d'incivisme, amb bosses plenes de rebuig al costat de les papereres del carrer. En aquest sentit, el regidor de l'Ajuntament Francesc Ribera ha afirmat que "enfrontar-se als canvis sempre costa" i ho ha comparat amb la prohibició de fumar: "En un temps la gent es preguntarà com no s'havia fet abans".

Els beneficis immediats que tindrà el nou sistema també passen per reduir la quantitat de residus que acaben a l'abocador, "ja de per sí força col·lapsat". Amb les noves normatives, ha destacat el regidor, "barrejant la brossa i abocant-la a l'abocador no només perjudicaria el medi ambient, sinó també el rebut sortiria molt més car".