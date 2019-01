El Bisbat de Girona investigarà l'exmossèn de Vilobí d'Onyar per presumptes abusos sexuals a menors durant 33 anys

El Bisbat de Girona investigarà el presumpte cas d'abusos sexuals del mossèn de Vilobí d'Onyar (Selva), segons ha pogut saber l'ACN.

Tot plegat després d'una denúncia que aquest diumenge avançava el diari ARA i que explica que Mossèn Tomàs hauria abusat diverses vegades de menors d'edat durant els 33 anys que va està en exercici a la localitat. Fonts del Bisbat han explicat que aquest dilluns està prevista una reunió en la que es decidiran quines accions es prendran, però ja han deixat clar que investigaran el mossèn que des de fa vint anys viu a Arbúcies.

La denúncia relata que les famílies van traslladar les seves queixes almenys dues vegades al Bisbat, però que aquest no va actuar. En aquest sentit, la institució eclesiàstica ha assegurat que no en tenien coneixement.

Un article aquest diumenge al diari ARA han relatat els tocaments que els feia el llavors capellà de Vilobí, que va turmentar els nens durant 30 anys. Desenes de veïns de Vilobí -corroborats per seminaristes i professors- han explicat durant l’últim mes l’actitud del mossèn amb ells. La mà a la cuixa, fregant la zona íntima, carícies per sota la samarreta, distinció en la manera de confessar entre els nois i les noies -ells de cara, agenollats davant seu, elles al lateral-, dutxes amb ell present... L’any 1999, mossèn Tomàs va marxar a una casa de repòs a Arbúcies, a pocs quilòmetres de Vilobí, tancant una etapa de 33 anys a la parròquia del municipi. Van ser més de tres dècades durant les quals va abusar de diferents menors. Casos que no es van denunciar, però que van traslladar-se al bisbat de Girona als anys 70 i 80. Ningú no va fer res: el mossèn va seguir al poble.