Bosch: “Digues quina ciutat vols i et diré si ens podem posar d’acord”

Amb dos llargs aplaudiments dedicats a Oriol Junqueras i a la resta de presos i exiliats polítics. Així va començar ahir a la tarda, a l’edifici del rellotge de l’Escola Industrial, l’acte La Barcelona que volem, que va servir a Alfred Bosch per definir les línies mestres del seu pla polític per tornar-se a presentar com a candidat d’Esquerra Republicana de Catalunya a l’alcaldia de Barcelona. Sobre una possible confluència independentista, Bosch va defensar que calia parlar de model de ciutat: “Digues quina ciutat vols i et diré si ens podem posar d’acord”. No va trigar gaire a contestar-li, en forma de tuit, Jordi Graupera, que és qui ha proposat fer una candidatura de les forces independentistes a Barcelona: “Fem que el model sigui plural, i el decideixin i el construeixin els votants amb unes primàries”. Ja es veurà.

Apel·lació al “clima humà”

Ara per ara, el pla de Bosch, com va deixar clar d’entrada, se centra en tres conceptes essencials: “Talent, esforç i cooperació”. “Aquesta és la clau de la ciutat, el que la fa alhora atractiva i capaç de superar els obstacles que se li presentin”, rebla. En aquest sentit, el candidat té molt clar que el capital més valuós de què es disposa són les persones: “Tenim molt bon clima natural però el que engrandeix la nostra ciutat és el clima humà”.

Bosch va destacar la capacitat dels barcelonins per superar cops durs com l’atemptat de l’agost passat, per fer front a les inclemències causades per la crisi econòmica i la tenacitat demostrada l’1 d’octubre, i va reclamar suport per transcendir “les il·lusions frustrades” durant els tres anys de mandat d’Ada Colau: “Hi hem trobat a faltar més consensos i més rigor”. Exemples? L’acabat de tombar projecte del tramvia, el Mobile World Congress i la sempre espinosa qüestió del turisme: “No podem ser la capital dels problemes sinó de les solucions”. Tot i així, no es va estar de reivindicar el suport del seu partit a la formació de governs municipals anteriors. ERC va votar Xavier Trias com a alcalde perquè hi van identificar “aire fresc”, i després Ada Colau perquè compartien “la il·lusió”.

A fi d’aconseguir prioritzar les solucions als problemes, l’alcaldable va llançar set propostes. Respecte a la vivenda, identificat com el problema essencial que cal abordar ara mateix, Bosch reclama un gran pla que, entre altres coses, permeti invertir el superàvit ciutadà en la construcció de nous equipaments de vivenda. En el terreny de l’educació, demana caminar cap a la gratuïtat de les escoles bressol seguint models com el finlandès i el danès. Proposa també una nova regidoria “de les petites coses” enfocada a la resolució eficient de problemes quotidians de la ciutadania, com per exemple els referits a la millora regular de l’espai urbà. “Necessitem una ciutat més caminable”, destaca com a quarta necessitat. El 35% dels barcelonins es desplacen a peu de casa a la feina i segons el seu criteri cal que la xifra tendeixi al 50%. Com fer-ho? Incidint sobre els cicles dels semàfors, treure obstacles de les voreres i millorar la relació entre els vianants i els vehicles.

Fonamental per a Bosch és la millora de la mobilitat, i amb aquest horitzó proposa implementar la unió dels dos tramvies de la Diagonal -el projecte tombat a Colau-, però sense beneficiar fora mesura els operadors privats. També caldria posar fil a l’agulla a la unió dels Ferrocarrils de la Generalitat amb les línies 9 i 10 del metro, cosa que beneficiaria el transport entre les diferents zones del cinturó barceloní (el Vallès i l’aeroport) i també amb el centre urbà. També resultaria beneficiós poder capitalitzar millor l’impacte del MWC si es demanés a les empreses que hi participen cada any que invertissin en formació tecnològica a la ciutat. Com a última proposta, i també pensant en l’optimització de valors a l’alça, s’inclina per convertir Barcelona en la capital de la cuina mediterrània. Una idea que, a més a més, podria servir de recurs per incidir en l’arribada d’un turisme de qualitat.