CCOO denuncia un dèficit de gairebé 6.000 professors en l'inici del curs escolar

La federació d'educació de CCOO de Catalunya ha denunciat un dèficit de gairebé 6.000 professors al començament d'aquest nou curs escolar, ja que encara que aquest any s'ha incrementat la plantilla de professorat, no es manté la relació entre alumne i professor que hi havia fa vuit anys. Malgrat que aquest curs hi haurà 690 professors més als centres escolars de titularitat pública, es necessitarien 5.988 docents més per mantenir la mateixa relació entre alumne i professorat que hi havia el curs 2010-2011, fins a arribar a una plantilla de 77.853 docents, segons un informe presentat avui en roda de premsa pel sindicat.

Aquest nou curs, segons CCOO, hi haurà 909.505 alumnes als ensenyaments obligatoris i un total de 71.865 professors als centres públics a tot Catalunya, una proporció que durant el curs 2010-11 va ser de 783.347 alumnes per a 67.054 docents. Segons ha criticat avui el secretari general de la federació d'educació de CCOO de Catalunya, Manel Pulido, "les conseqüències d'aquestes xifres a les aules suposen menys qualitat educativa i pitjors condicions laborals".

A més, també han denunciat que l'educació "no ha sigut una política prioritària per al govern català en els últims vuit anys", ja que, malgrat l'increment de l'últim curs, la pròrroga pressupostària ha afectat negativament, i "ha tallat una possible recuperació". L'agrupació ha assegurat que, encara que les paraules que han expressat el conseller d'Ensenyament, Josep Bargalló, i el president de la Generalitat, Quim Torra, "semblen favorables, caldrà esperar a l'elaboració dels pressupostos per veure si, a més de paraules, hi ha fets".

D'aquesta manera, els pressupostos en educació, la segregació escolar, la igualtat o l'escola inclusiva són alguns dels reptes i línies d'actuació en les quals la federació d'educació de Comissions Obreres (CCOO) treballarà durant aquest nou curs escolar. A l'informe s'han referit a la distribució dels alumnes a les aules, així com a la inversió educativa per alumne, que han denunciat que, després de l'increment del curs passat, "torna a caure", pel lleuger augment de l'alumnat aquest curs i la pròrroga pressupostària.

Lluitar contra la segregació escolar

En l'àmbit de la segregació escolar, Comissions ha recordat que els informes del Síndic de Greuges demostren que hi ha prejudicis socials sobre la qualitat dels diferents centres escolars i que aquests prejudicis "condicionen" l'elecció d'escola de les famílies.

També han criticat que l'administració hagi "donat prioritat a les polítiques de llibertat d'elecció dels centres en lloc de lluitar contra la segregació". D'aquesta manera, CCOO ha argumentat la necessitat de treballar contra la segregació escolar i la importància d'aplicar mesures que la solucionin, com les propostes en les quals ha treballat el Síndic.

L'agrupació també ha exigit al departament d'Ensenyament que solucioni alguns dels problemes que hi ha en l'educació inclusiva, com la precarització econòmica del personal vetllador, la necessitat d'incorporar personal d'infermeria als claustres o que no s'estigui garantint el suport educatiu de l'alumnat en l'educació postobligatòria, entre d'altres.

En termes d'igualtat, els treballadors han remarcat la importància de forçar les empreses i administracions a aplicar mesures que garanteixin la igualtat de drets de dones i homes, per la qual cosa consideren fonamental fomentar la coeducació. "La coeducació no pot limitar-se a uns quants recursos web perquè s'implementin de manera individual a les aules. Ha de ser un tema fonamental en tots els centres educatius, en què tota la comunitat educativa es formi i participi i amb unes administracions que dotin dels recursos suficients per portar-ho a terme", han destacat.

Aquestes són algunes de les actuacions i reptes que la federació s'ha proposat treballar durant aquest curs, i ha assegurat que hi estarà a sobre per assegurar que l'administració hi treballi.