La CUP planteja tres vies perquè els ajuntaments expropiïn els pisos buits dels bancs

La suspensió per part del Tribunal Constitucional (TC) del tronc fonamental de la llei d’emergència habitacional ha deixat la Generalitat sense eines legals per expropiar els habitatges buits en mans dels bancs. La CUP planteja revertir aquesta situació aprofitant tres escletxes legals que un informe del Col·lectiu Ronda ha detectat en l’àmbit municipal. "La primera, a través d’un pla de protecció civil, incloent la situació d’emergència habitacional com a risc greu de catàstrofe ciutadana", ha explicat des del Parlament la regidora d’habitatge de Sabadell, la cupaire Glòria Rubio. Els plans de protecció civil es fan servir habitualment per respondre a catàstrofes naturals, "però la crisi habitacional és una catàstrofe social".

Les altres dues escletxes passen per impulsar un pla d’obres o serveis, que els consistoris fan servir de manera recurrent per concretar les infraestructures, i la modificació dels plans generals urbanístics. L’informe del Col·lectiu Ronda, que es presentarà d’aquí uns dies, reconeix les dificultats que existeixen en l’àmbit autonòmic i estatal per acabar amb els desnonaments, però apunta algunes solucions, una altra passa per a l’aprovació d’una nova llei d’habitatge al Parlament, que inclogui la expropiació "forçosa i definitiva" dels pisos buits en mans dels bancs i dels grans tenidors. La llei 4/2016, suspesa pel TC, incloïa l’expropiació forçosa dels habitatges per un temps d’entre 4 i 10 anys. "Davant la suspensió de dues lleis d’habitatge aprovades per unanimitat al Parlament no ens podem quedar de braços plegats: hem de tornar a redactar una llei" , ha assenyalat la diputada cupaire Maria Sirvent.

Rubio ha garantit que la CUP començarà a impulsar les tres vies municipalistes en aquells governs on tingui presència. "Ens sorprèn que normalitzem que el Banc Sabadell tingui beneficis de 800 milions el 2017 i La Caixa de 1.600 mentre cada dia hi ha desnonaments", ha criticat la regidora vallesana.