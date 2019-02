Calvet: "L'accident es podria haver evitat amb més inversions"

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, ha valorat aquest dissabte l'accident mortal d'ahir a la R4 de Rodalies entre dos trens a Castellgalí. En una entrevista al programa 'Via lliure' de RAC1, ha denunciat que hi ha diversos sistemes de senyalització i comunicació que "haurien pogut evitar l'accident" i ha afirmat que "no s'explica com és possible que un tren circulés en sentit contrari durant tants quilòmetres". En una altra conversa a Catalunya Ràdio ha afegit que "amb més inversions" l'accident no s'hauria produït.

Calvet ha qualificat el xoc de trens d'"aparatós i greu" alhora que ha confirmat que la via de la R4 ha quedat totalment "inutilitzada" i els combois "encastats". El conseller ha assegurat que aquesta és una "situació d'impotència molt gran" per a la Generalitat i que denota "una mancança històrica de l'Estat en infraestructures a Catalunya", sobretot en el sector ferroviari.

"El més dramàtic és que fa tot just 10 anys del traspàs de Rodalies, que s'havia de produir i del qual només s'ha complert un 12%. Això és lamentable i denunciable", ha criticat Calvet. El conseller de Territori i Sostenibilitat ha afirmat que el traspàs és "un miratge" i que calen "inversions necessàries per posar al dia" la xarxa ferroviària de Catalunya i "donar el servei que els usuaris necessiten".

Calvet ha recordat que els serveis de Renfe i Adif hauran d'activar ara els protocols d'investigació i explicar per què el comboi circulava per via equivocada. "Quan un tren va en sentit contrari hi ha d'haver una comunicació entre el maquinista i el centre de control, que no es va produir", ha afirmat el conseller.

En aquest sentit, ha destacat que hi ha diversos sistemes de senyalització que podien alertar d'aquest error, però que aquests sistemes "o no hi eren o van fallar". D'altra banda, ha admès que també caldrà tenir en compte el "factor humà" en les investigacions sobre les causes de l'accident. "La conducció a la vista ha de ser-hi permanentment", ha insistit.

La resposta de Renfe: "Circular a contravia no és anormal"

Per la seva banda, el portaveu de Renfe Antonio Carmona ha matisat en una entrevista al programa 'El suplement' de Catalunya Ràdio que "circular a contravia no és anormal" i ha considerat que el que cal determinar és "per què hi havia un altre tren a la mateixa via".

El portaveu de Renfe ha informat que de moment no hi ha previsió de quan es podrà reobrir la via i que de moment hi ha un servei alternatiu per carretera. La companyia ferroviària preveu treballar tot el cap de setmana en aquest punt "perquè van descarrilar tots els cotxes dels dos trens". Aquestes tasques es poden allargar perquè la policia judicial encara fa les tasques d'investigació al lloc dels fets.

El portaveu del sindicat Semaf, Luís Moyano, també ha concretat a Catalunya Ràdio que la maquinista que ha mort i que conduïa el tren de Rodalies cap a Manresa anava per la via correcta i que va ser el regional que es dirigia cap a Barcelona el que circulava en sentit contrari.