260x366 El moment en què els miners comencen el descens / EFE El moment en què els miners comencen el descens / EFE

"Cap miner es queda a la mina, i ara el Julen és un d'ells". Aquest és, segons el delegat del Col·legi d'Enginyers de Mines, Juan López-Escobar, l'esperit amb el qual l'equip de salvament miner encara l'últim tram del rescat del petit Julen –el nen de dos anys que es va quedar atrapat en un pou de Totalán (Màlaga) el 13 de gener.

El grup de vuit homes que ha de fer l'últim túnel horitzontal de quatre metres per trobar el nen ja és dins del pou. Així doncs, després de dotze dies, el rescat arriba a la recta final. Els miners han d'excavar manualment un passadís horitzontal de quatre metres fins a trobar la cavitat on es creu que hi podria haver el nen, a uns 75 metres de profunditat.

Els treballs podrien allargar-se encara 24 hores més, però l'equip de salvament miner es mostra determinat. López-Escobar assegura que aquests operaris especialitzats consideren que avui és "un dia més a la mina, amb la il·lusió de treure un nen". "Passi el que passi, sempre treuen un miner", ha destacat López-Escobar, en referència al lema del sector i a aquesta brigada especial, que té més de cent anys d'història.

Les últimes 48 hores les tasques s'han centrat en encamisar la perforació vertical que s'ha fet al costat del pou, que és per on baixaran els miners en parella, amb un ascensor que s'ha construït expressament per a aquesta operació.

La Brigada de Salvament Miner treballarà estirada o de genolls, amb un equip d'oxigen a l'esquena, i els efectius s'aniran rellevant cada 30 o 45 minuts. Aquest dijous al matí s'han acabat els treballs de la plataforma exterior de 12 metres que ha de fer d'àncora de tot el sistema.

La nova galeria es farà amb una mica de pendent perquè la runa vagi caient a la cavitat preparada expressament per a aquesta finalitat sota l'ascensor que transporta els miners. En cas que els miners topin amb pedres d'especial duresa tindran l'ajuda d'especialistes del grup d'explosius dels Tedax de la Guàrdia Civil. Els bombers també faran tasques de suport per garantir la seguretat de l'operació.