Casals d'estiu i oficines per gestionar ajudes a les zones de Barcelona més castigades pel confinament

No és el mateix confinar-se en un pis de pocs metres quadrats, amb moltes persones compartint habitacions, mal ventilat i havent d'anar físicament a la feina mentre els fills es queden a casa sense eines per seguir el curs escolar que fer-ho en un pis amb millors condicions, treballant des de casa i amb la feina garantida. Tenint en compte això i que només cal fer una mirada a les dades de Barcelona per veure que els barris on menys va baixar la mobilitat quan es va donar la consigna de quedar-se a casa van ser els més vulnerables, l'Ajuntament de Barcelona ha reajustat d'urgència els projectes previstos al pla de barris, que recull petites intervencions a les zones més delicades de la ciutat (des de l'eix del Besòs fins a Ciutat Vella, Sants-Montjuïc i alguns barris de muntanya). Una de les noves branques d'actuació és la que ha permès afegir quasi 1.000 places a les 800 que ja s'oferien per fer casals d'estiu de manera gratuïta. Després del confinament la demanda va desbordar completament la previsió inicial.

S'han destinat més de dos milions d'euros a reforçar l'oferta de lleure i estendre-la, també, a l'agost. "Volíem que després del confinament totes les criatures trobessin una ciutat plena de nutrients educatius", ha remarcat el regidor de Presidència, Jordi Martí, que també ha exposat que s'han multiplicitat les activitats a l'espai públic pensades per a adolescents i joves que ja no van a casals.

De la mà del pla de barris també s'estan impulsant set oficines per guiar els veïns en la tramitació de totes les ajudes. Aquests espais assessoren sobre quines prestacions hi ha i on s'han de demanar. L'objectiu, segons el consistori, és guiar en un "bosc" d'ajudes que cada cop es fa més dens, i fins ara les oficines ja han atès 315 persones i han constat que la majoria (225) són dones.

Ara ja hi ha en marxa una oficina d'aquest tipus a Roquetes - Trinitat Nova i una altra a la zona nord del districte de Nou Barris, i a partir del 27 de juliol començaran a funcionar les de Trinitat Vella, la Verneda i la Pau, el Besòs i el Maresme, la Marina i el Raval. La idea és que ja de cara al setembre aquests espais passin a fer una funció més genèrica per oferir acompanyament social i emocional a qui ho necessiti.

Les actuacions d'urgència que s'han fet en zones com l'eix Besòs també han passat per reforçar la xarxa de wifi als equipaments municipals per salvar la barrera de la tecnologia en l'educació o llançar un projecte per reivindicar el dret a una alimentació saludable, que es fa a través d'una prova pilot amb el lliurament d'una cistella setmanal amb producte fresc, ecològic i de proximitat.

Segona edició del pla

L'edició en curs del pla de barris acaba a final d'aquest any, però el govern de Colau ja ha anunciat que en prepara una segona edició per als anys 2021-24 en la qual preveu que repeteixin molts dels barris que ja s'hi inclouen ara i que se'n sumin de nous. Barcelona és una ciutat amb moltes desigualtats, com demostra el fet que la mobilitat va baixar fins al 9,5% la primera setmana de confinament als barris més acomodats, mentre que en els més vulnerables es mantenia per sobre del 23%. I això també es veu a escala metropolitana amb els barris de l'Hospitalet on ara hi ha més contagis, també amb baixades molt més moderades que les de la resta de la ciutat i amb la mobilitat encara alta en una banda i a l'altra del Besòs.